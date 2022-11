Weihnachtsmarkt-Quiz der Kieler Nachrichten: Das sind die Lösungen

Wie gut kennen die Leserinnen und Leser von KN-online den Weihnachtsmarkt in Kiel? Das wollten wir in der vergangenen Woche mit einem großen Quiz herausfinden. Hier ist nun die Auflösung des Rätsels.

Kiel. Der Weihnachtsmarkt in Kiel ist seit Jahrzehnte eine Institution. Doch seit wann gibt es den städtischen Weihnachtsmarkt überhaupt (1973) und wie viele Menschen strömen in der Adventszeit in die Innenstadt (rund 2,4 Millionen)? Wie länge wäre die Kette, wenn man alle Lichterketten von den Ständen in der Holstenstraße und dem Asmus-Bremer-Platz zusammenbinden würde (etwa ein Kilometer)? Dies waren nur einige der Fragen, die die Kieler Nachrichten beim Wissensquiz rund um den Weihnachtsmarkt stellten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn der erste offizielle Weihnachtsmarkt 1973 ausgerichtet wurde, gab es bereits vor über 200 Jahren Veranstaltungen, die dem heutigen Weihnachtsmarkt recht nahe kommen. Laut Stadtarchiv gab es im 19. Jahrhundert schon vergleichbare Weihnachtsmärkte.

Lesen Sie auch

In diesem Jahr fällt der Weihnachtsmarkt mit 56 Ständen in der Holstenstraße und auf dem Asmus-Bremer-Platz kleiner aus als sonst. Die Rekordzahl mit 100 Teilnehmenden gab es im Jahr 2000, verteilt auf die Standorte Holstenplatz, Asmus-Bremer-Platz, Berliner Platz, Alter Markt und Alfons-Jonas-Platz in Gaarden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir drei Mal vier Getränkegutscheine von der Glühwein-Pyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz verlost – die rund 12,50 Meter hoch ist. Die Gewinner sind schriftlich benachrichtigt worden.