﻿Weihnachtsmarkt in Kiel: Wie viel teurer wird der Glühwein?

Lebensmittel werden teurer, die Energiepreise steigen. Für die Betreiber auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel ist diese Entwicklung eine große Herausforderung. Nun sollen die Kosten für die Standgebühr gesenkt werden – damit Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln bezahlbar bleiben.

Kiel. Die Energiekrise und die gestiegenen Kosten für Lebensmittel machen den Händlern auf dem Weihnachtsmarkt zu schaffen. SPD, CDU, Grüne und SSW fordern deshalb von der Stadt Kiel, die Standgebühr um die Hälfte zu reduzieren. Mit dieser Maßnahme soll die unausweichliche Preiserhöhung für Speisen und Getränke abgedämpft und einem Besuchereinbruch entgegengewirkt werden. Denn dass Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln teurer werden, lässt sich kaum vermeiden.

„Es ist notwendig, dass die Gebühr reduziert wird. Wenn wir volkstümlich bleiben wollen, müssen die Preise moderat bleiben“, sagt Manfred Jipp. Der Betreiber der Glühwein-Pyramide auf dem Asmus-Bremer-PlatzWenn befürchtet, dass die Kunden ausbleiben könnten, wenn die Verkaufspreise aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten zu sehr steigen würden. Insofern ist Jipp dankbar über den interfraktionellen Antrag, über den am Donnerstag in der Ratsversammlung abgestimmt wird. „Das hilft uns sehr, zumal wir immer noch Corona-Löcher zu stopfen haben.“

Weihnachtsmarkt in Kiel: Preissteigerung soll moderat ausfallen

Dass die Standgebühr für den am 21. November beginnenden Weihnachtsmarkt um die Hälfte sinken soll, hält Manfred Jipp für ausreichend. Diese Höhe legten die Parteien, die den Antrag stellten, nach Absprache mit den Händler fest. „Es war nie unser Ziel, 100 Prozent erstattet zu bekommen“, sagt Jipp, der Mitglied im Weihnachtsmarktbeirat der Stadt ist. Denn die Reduzierung reiche bereits aus, damit die Preissteigerung auf Speisen, Getränke und Waren moderat ausfallen kann.

Ob der Glühwein an seiner Pyramide teurer wird, kann Jipp noch nicht sagen. „Ich habe bisher noch keine Rechnung für den Einkaufspreis erhalten, daher kann ich die Kosten noch nicht festlegen.“ Wenn er die Preise anhebt, wird der Glühwein maximal 50 Cent mehr kosten. „Wir haben seit Jahren nicht erhöht, obwohl der Einkaufspreis gestiegen ist.“

Teurere Lebensmittel: Speisen auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel steigen

Teurer im Vergleich zum Weihnachtsmarkt 2021 wird es an den Ständen von Peter Brühl. Der Schausteller aus Meimersdorf verkauft an mehreren Hütten am Holstenplatz Crêpes, Kartoffelpuffer, Glühwein und Kaffee. „Wir werden die Preise leicht anheben müssen.“ Wie schon bei der Kieler Woche kostet ein Crêpes statt ehemals 2,50 Euro nun drei Euro. Auch der Glühwein wird 50 Cent teurer. Grund sind nicht nur die gestiegenen Energiepreise, sondern auch die höheren Lebensmittelkosten. Brühl berichtet, dass er für Milch und Eier mittlerweile zwischen 30 und 40 Prozent mehr zahlt.

Die sind die Standgebühren auf dem Weihnachtsmarkt Die Reduzierung der städtischen Standgebühr um die Hälfte heißt nicht, dass die Gesamtkosten für die Betreiber um 50 Prozent sinken. Die Gebühr bezieht sich rein auf die Berechtigung, eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt aufzustellen und daraus zu verkaufen. Deutlich höhere Kosten verursacht die Miete für die Stände. Die Händler beziehen die Hütten von einer externen Firma, die Miethöhe wird nicht gesenkt. Für den kleinsten Stand werden pro Markttag 50 Euro fällig. Die Höhe der städtischen Gebühr für die Teilnahme am Weihnachtsmarkt orientiert sich an der Größe und des Angebots des Standes. So werden – ohne Reduzierung – pro Markttag und angefangenem Quadratmeter für reine Ausschankstände 7,05 Euro fällig, für Imbissstände und Sachartikelstände mit Alkoholausschank 6,55 Euro, für Imbissstände ohne Ausschank 5,14 Euro, für Bäckereien 4,51 Euro mit und 4,12 Euro ohne Ausschank, für Sachartikelstände 1,47 Euro und für Fahrgeschäfte 0,41 Euro.

Auch die Gebühren im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz und dem Bernhard-Minetti-Platz sollen sinken, obwohl es dabei nicht um städtische Weihnachtsmärkte handelt. "Wir begrüßen das sehr", sagt Weihnachtsdorf-Veranstalter Thomas Schütte. "Es ist eine schwierige, angespannte Situation für alle. Wenn wir eine Familienveranstaltung bleiben wollen, dürfen die Verkaufspreise nicht zu hoch sein." Der Forderung der Parteien an die Organisatoren, die Gebühren an die Standbetreiber weiterzugeben, will Schütte nachkommen.

Trotz Entlastung: Weniger Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel

Trotz der Entlastung für die Betreiber gibt es auf dem städtischen Weihnachtsmarkt weniger Stände als sonst. „Auf dem Asmus-Bremer-Platz und dem Holstenplatz wird es insgesamt 56 Stände und einen veränderten Aufbau mit mehr Aufenthaltsqualität geben“, sagt Stadtsprecher Arne Gloy. 2021 waren es noch 67, vor Corona (2019) 79 Hütten. Insbesondere die Verkäufer von Sachartikeln haben sich dieses Jahr dazu entschieden, dem Weihnachtsmarkt fern zu bleiben. Essens- und Getränkestände gibt es im fast gewohnten Umfang.

Bereits im August hatte die Stadt über eine Reduzierung der Standgebühren nachgedacht. Damals wollte Ordnungsdezernent Christian Zierau abwarten, ob es Finanzhilfen von Bund und Land geben wird. Da diese – Stand jetzt – ausbleiben, begrüßt die Stadt den Vorstoß aus der Politik. "Die von den Schaustellern auch gegenüber der Verwaltung benannten Kostensteigerungen machen den Beschlussantrag plausibel", sagt Sprecher Gloy. Eine Zustimmung durch die Ratsversammlung am Donnerstag gilt als sicher – nicht nur aufgrund des interfraktionellen Antrags, sondern auch weil die Standbetreiber bereits ein Schreiben erhalten haben, mit der Zahlung der Gebühren abzuwarten.