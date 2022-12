Der Weihnachtsmarkt auf dem Kieler Holstenplatz lockte auch 2022 wieder viele Menschen an.

Weihnachtsmarkt in der Kieler Innenstadt: Polizei zieht Bilanz

Kiel. An 33 Einsatztagen war die Kieler Polizei auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt unterwegs – mitten im Trubel zwischen Glühwein, Wichtelkogge und ausgelassener Stimmung. Seit dem 23. Dezember sind die Märkte auf dem Holstenplatz und das Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beamten haben nun ein Fazit gezogen: Sie berichten von einer „friedlichen Stimmung bei Besucherinnen und Besuchern mit nur wenig Einsatzanlässen“. Der Weihnachtsmarkt in der Kieler Innenstadt sei „eine sicherere Veranstaltung mit (...) äußerst wenigen Störungen“ gewesen.

Da das Einsatzgeschehen auf dem Weihnachtsmarkt so ruhig war, entschied die Polizeidirektion Kiel am 6. Dezember, die Mobile Wache vom ursprünglichen Standort am Holstenplatz wenige Hundert Meter weiter auf dem Bahnhofsvorplatz zu verlegen, da die dortige Lage es mehr erforderte. Von dort betreuten die eingesetzten Kräfte fortan beide Bereiche.

Weihnachtsmarkt Kiel: Um welche Delikte sich die Polizei 2022 kümmern musste

Gänzlich friedlich lief aber auch der Weihnachtsmarkt 2022 nicht ab: In 13 Fällen sprachen Polizeikräfte Platzverweise gegen aggressive Gäste beziehungsweise Personen im Umfeld des Kieler Hauptbahnhofs aus. Fünf Mal waren sie wegen einfachen Körperverletzungen eingesetzt und leiteten Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen ein. Sie unterstützten drei Personen, die offenbar aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums hilflos waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bei Personenkontrollen stellte die Polizei bei einer Frau und einem Mann fest, dass gegen sie jeweils offene Haftbefehle bestanden. Während der Mann kontrolliert wurde, da er Passanten angepöbelt hatte, erschien die Frau von sich aus auf der Mobilen Wache, um ein polizeifernes Anliegen vorzutragen. Beide kamen demnach in eine Justizvollzugsanstalt.

Taschendiebstähle in der Kieler Innenstadt nach Schließung des Weihnachtsmarktes

In der Nacht auf den 10. Dezember wurden der Polizei in der Innenstadt zwischen 23 Uhr und 3 Uhr vier Taschendiebstähle sowie ein versuchter Taschendiebstahl gemeldet. Sie nahm noch in der Nacht einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen fest und ermittelte zwei mutmaßliche Komplizen. Ein Bezug zum Weihnachtsmarkt sei bislang nicht ersichtlich: „Die Tätergruppe dürfte es auf merklich alkoholisierte Personen abgesehen haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Schluss eine gute Nachricht für Fans von Glühwein und Co: Wem auch nach den Feiertagen in Kiel noch nach Weihnachtsmarkt zumute ist, kann entsprechende Spezialitäten noch bis zum 30. Dezember auf dem Asmus-Bremer-Platz genießen. Die Polizei will auch dort Präsenz zeigen.