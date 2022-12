﻿Weihnachtsmarkt Kiel: Wie ein Obdachloser gegen Kälte und Hunger kämpft

In der Nähe des Kieler Weihnachtsmarkts sind derzeit viele Bettler und Obdachlose zu sehen. Stefan (56) ist einer von ihnen, wohnt seit wenigen Monaten in Kiel auf der Straße. Hier berichtet er von seinem Kampf gegen Kälte und Hunger.

Stefan (56) zog vor wenigen Monaten von Hessen nach Kiel. Seitdem lebt er in der Landeshauptstadt auf der Straße, sitzt jeden Tag in der Holstenstraße in der Nähe des Kieler Weihnachtsmarkts.

Kiel. Die Luft ist eisig und das Thermometer zeigt 1 Grad Celsius, als sich Stefan die orangefarbene Winterjacke über seinen Beinen etwas höher zieht. Angelehnt an eine Hauswand sitzt er in der Holstenstraße in Kiel auf einer Ikea-Box, wenige Meter weiter ist das Stimmengewirr des Weihnachtsmarkts zu hören.

Stefan ist 56 Jahre alt und lebt auf der Straße. „Dafür bin ich auch selbst verantwortlich“, sagt er, ohne ins Detail zu gehen. Vor ihm steht eine kleine Schale, ein paar Münzen sind zur Mittagszeit schon drin. Der Weihnachtsmarkt ist für ihn meist kein Ort des Vergnügens, sondern ein harter Kampf gegen die Kälte und die Armut.

Weihnachtsmarkt Kiel: Mehr Bettler als sonst in der Innenstadt

Stefan ist kein Einzelfall. „In der Nähe von Weihnachtsmärkten sind jedes Jahr mehr bettelnde Menschen zu bemerken als zu sonstigen Jahreszeiten“, heißt es vom Kieler Ordnungsamt. Wer durch die Holstenstraße läuft, kann das bestätigen: An einer Ecke sitzt ein Mann auf dem Boden, vor sich eine Bettelschale, weihnachtlich geschmückt mit Tannenzweigen.

Ein anderer Mann wedelt mit seinem alten Kaffeebecher aktiv vor Passanten herum. Eine Familie singt im Kalten, versucht offenbar die Kelly-Family 2.0 zu bilden, scheitert aber daran. Sie alle bitten um eine Spende der Weihnachtsmarktbesucher, mal still, mal aufdringlich.

Stefan ist niemand, der Passanten belästigen möchte. „Dagegen sträubt sich alles in mir“. Deswegen sitzt er ruhig an der Wand eines Geschäfts, hat das mit dem Inhaber abgesprochen und die Erlaubnis dafür.

Obdachloser in Kiel: Die Kälte macht ihm zu schaffen

Kiel ist erst seit wenigen Monaten Stefans Zuhause. Vorher lebte er in Hessen, der Dialekt ist deutlich zu hören. Mit dem 9-Euro-Ticket fuhr er nach Kiel und merkte, wie gut ihm die Seeluft tat. Stefan leidet an der Lungenkrankheit COPD, hustete in seiner alten Heimat nachts teilweise eine Stunde durch. „Das war kein Leben mehr.“ In Kiel ist der Husten wie weggeblasen.

Fast jeden Tag kommt Stefan um 9.30 Uhr zu seinem festen Platz in der Holstenstraße. Dort sitzt er dann, stundenlang, „bis mir irgendwann zu kalt ist.“ Stefan ist dick eingepackt, Jacke, Handschuhe, Mütze, Decken. Doch die Kälte zieht sich Stück für Stück durch den ganzen Körper. Nachts ist Stefan besser geschützt. Er darf seit Kurzem in einer alten Gartenlaube schlafen. Das Dach ist löchrig, der Boden abgesenkt. Aber er hat eine Hängematte und einen alten Gasofen.

Spendenaktion für Obdachlose in Kiel Obdachlose und ihre vierbeinigen Freunde haben es in der Winterzeit besonders schwer. Wer ihnen helfen möchte, kann ab sofort Spenden in offenen Kartons im Welcome Center am Stresemannplatz 1-3 in Kiel abgeben. Für die Spendenaktion arbeitet Kiel-Marketing mit dem nettekieler Ehrenamtsbüro und der Organisation „Kieler helfen mit Herz“ zusammen. Die Verteilung der Pakete an die Obdachlosen und ihre Vierbeiner erfolgt über geschulte Helferinnen und Helfer. Alle notwendigen Informationen finden sich auf www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe und sollten beachtet werden, denn nicht alle gut gemeinten Spenden sind geeignet. Benötigt werden unter anderem Hundeleckerlis, haltbare Süßigkeiten, Knäckebrot und Getränkedosen. Die befüllten Kartons können Montag bis Freitag zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr, am Sonnabend zwischen 10 Uhr und 16 Uhr abgegeben werden.

Ein Junge bleibt stehen und wirft 50 Cent in die Schale von Stefan. Am Tag kommen manchmal bis zu 30 Euro zusammen, manchmal sind es auch deutlich weniger als 20. Dann sind es schwierige Tage, „erst recht bei den hohen Preisen“. Andere Bettler würden auf dem Weihnachtsmarkt mehr Geld machen, weil sie sehr aktiv auf die Menschen zugingen. „Das will ich aber nicht.“

Für Obdachlose und Bettler in Kiel gibt es klare Regeln

Nicht alle Bettler in der Innenstadt verhalten sich korrekt. Der Kommunale Ordnungsdienst musste während des Weihnachtsmarkts „in Einzelfällen auf die Regeln und die Grenzen des erlaubten Gemeingebrauches hinweisen“, schreibt das Ordnungsamt. Organisierte „Bettelbanden“, sind laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner aber nicht in Kiel nachgewiesen. „Wir beobachten das Thema aber aufmerksam.“

Geduldet wird das Betteln laut Ordnungsamt, wenn Passanten nicht behindert, verbal oder körperlich bedroht oder berührt werden. Auch das Niederlassen zum nicht-aggressiven Betteln ist zulässig. Es müsse immer in einer Einzelfallbetrachtung geprüft werden, ob das Betteln im Rahmen der erlaubten Regeln sei. Ist das nicht der Fall, können beispielsweise Platzverweise ausgesprochen werden.

Stefan muss das nicht fürchten. Seine ruhige, gelassene Persönlichkeit fällt positiv auf. Er bekommt öfter mal einen heißen Tee oder eine Wurst von einer Bude. Ein Mann bringt ihm am frühen Nachmittag sogar mehrere Tüten mit Kleidung und einem Schlafsack vorbei. Für Stefan ist es schon jetzt ein guter Tag.