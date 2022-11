Weihnachtszeit ohne Corona-Auflagen

Der Wichtel schwebt regelmäßig über dem Rathausplatz, der Weihnachtsmarkt hat geöffnet, und das Wetter ist ungewohnt winterlich. Beste Voraussetzungen also für einen besinnlichen Advent in Kiel. Doch ganz lassen sich die Dauersorgen des Jahres auch jetzt nicht ausblenden.

Kiel. Liebe Leserinnen und Leser,

das gab es schon sehr lange nicht mehr: Zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte am vergangenen Montag lag tatsächlich Schnee auf den Dächern der Buden - mitten im November. Nach zwei Adventszeiten, die vor allem durch Corona-Auflagen und Regenwetter geprägt waren, könnten in dieser Hinsicht vor uns halbwegs normale Wochen liegen. Ja, das ist für mich ein Grund, sich uneingeschränkt zu freuen. Über Preissteigerungen und wirtschaftliche Unsicherheiten berichten wir an anderer Stelle genug.

So ist der Blick aus dem Fenster der Lokalredaktion: Nach dem Wintereinbruch am Wochenende waren zum Start des Weihnachtsmarkts in Kiel die Dächer der Hütten noch mit Schnee bedeckt. © Quelle: Ulf Dahl

Selbstverständlich finden Sie bei uns alle Informationen rund um Glühwein, Würstchen und Öffnungszeiten. Genießen Sie die Chance, sich nach Feierabend oder am Wochenende mit Familie und Freunden in der Innenstadt zu treffen. Ich bin erleichtert, dass dies wieder möglich ist. Um Spaß geht es auch bei unserem großen Weihnachtsmarkt-Quiz, an dem Sie noch bis zum Sonntag teilnehmen können.

Ansonsten mussten wir in den vergangenen Tagen erneut über Entwicklungen berichten, die weniger erfreulich sind. In einigen katholischen Gemeinden im Großraum Kiel ist die Vorweihnachtszeit von Abschiedsschmerz getrübt. Insgesamt fünf Kirchen der Großpfarrei Franz von Assisi mussten in jüngster Zeit geschlossen werden - weil das Geld für den Weiterbetrieb fehlt, weil es zu wenig Priester gibt und weil auch die Zahl der Kirchgänger kontinuierlich sinkt. Meine Kollegin Rieke Beckwermert war am Wochenende in Elmschenhagen dabei, wo in der Heilig-Kreuz-Kirche letztmals ein Gottesdienst gefeiert wurde.

Ganz andere Sorgen haben derzeit die Tierheime im Land. Sie haben kaum noch Platz, um all die Tiere aufzunehmen, die während der Corona-Pandemie von Familien aufgenommen worden und nun nicht mehr gewünscht sind. Verschärft wird die Situation vom Handel im Internet. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei dieser anonymen Vermittlung am Ende Mensch und Tier miteinander glücklich sind, ist offensichtlich nicht hoch. Nun schaltet sich die Politik ein, um bessere Regeln für dieses schwierige Geschäft zu erarbeiten.

Während ich diese Zeilen schreibe, läuft das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Über die unerträglichen (sport-) politischen Rahmenbedingungen des Turniers wird in diesen Tagen an anderer Stelle ausreichend diskutiert. Was ich zusätzlich beim Blick aus dem Fenster spüre: Zu einer richtigen Weltmeisterschaft gehört die Kieler Woche. Bereits ohne Public-Viewing an der Förde ist dieses Turnier, auf das man sich eigentlich uneingeschränkt freuen sollte, nur halb so schön. Selbst in dieser Hinsicht war die Vergabe nach Katar ein großer Fehler.

Bauprojekt der Woche

Grundsätzlich gibt es eine steigende Nachfrage nach Fahrradparkplätzen. Insofern ist das UKSH-Projekt, das in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist, vorbildlich. Aber die Kosten sorgen für Irritationen, was sich auch auf unserer Leserbriefseite widerspiegelt.

Gastro-Tipp der Woche

Einerseits bleibt die wirtschaftliche Situation schwierig. Steigende Preise machen Gastronomen und Gästen gleichermaßen zu schaffen. Andererseits hat die Zahl der schweren Corona-Verläufe deutlich abgenommen. Daher überlegen viele Betriebe, wieder Weihnachtsfeiern zu planen. Oliver Stenzel hat sich umgehört, wie die Stimmung in den Restaurants mit Blick auf das Jahresfinale ist.

Zitat der Woche

So eine Tour ist oft emotional. Wir erleben die Freude der Gäste mit, erfahren einen Teil ihrer Lebensgeschichte. Jaqueline Arrowsmith, Rikscha-Pilotin

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1: Dass der Unverpackt-Laden in Kiel schließt, bewegt unsere Leserinnen und Leser. Das Konzept hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Platz 2: Das Interesse an der Weihnachtsmärkten in Kiel ist groß. Wir liefern alles, was dazu wissenswert ist.

Platz 3: Das Donnerlüttchen in Kiel bietet norddeutsche Küche - und das stößt bei unseren Leserinnen und Lesern auf großes Interesse.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Integration ist ein großes Wort, das erst in persönlichen Begegnungen eine konkrete Bedeutung bekommt. Mein Kollege Jonas Bickel erzählt die Geschichte von einer Ukrainerin und einem Kieler Studenten, die ein Integrationsprojekt mit Leben füllen.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.