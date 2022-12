﻿Weiße Weihnachten 2022? So stehen die Chancen für Schleswig-Holstein

Es ist knackig kalt in Schleswig-Holstein – und das bleibt auch erstmal so. Zugefrorene Seen locken die ersten Schlittschuhläufer aufs Eis. Doch Vorsicht: Wenn es knackt, wird es richtig gefährlich. Was Sie beachten müssen und wie groß die Chance auf Schnee an den Feiertagen rund um Kiel ist.

Am Mittwoch wurden die ersten Schlittschuhe auf dem Russee getestet. Das Eis ist im flachen Wasser in Ufernähe bereits acht Zentimeter dick.

Kiel. Schleswig-Holstein im Dauerfrost: Das lockt die ersten Schlittschuhläufer auf zugefrorene Seen. Doch Vorsicht: Das Eis ist trotz der anhaltenden Minustemperaturen noch an vielen Stellen brüchig. Der Landesfeuerwehrverband warnt deshalb vor dem Betreten von Eisflächen, es drohe Einbruchgefahr. Wenn es knackt, kann es richtig gefährlich werden.

Die Warnung kommt nicht von ungefähr. In Kiel drehten bereits am Mittwoch Schlittschuhläufer auf dem Russee oder den Fuhlensee in Schilksee ihre Runden. Die Eisdecke in Russee betrug in Ufernähe etwa sieben bis acht Zentimeter. Das ist nicht viel. Eine Faustregel besagt, dass die Eisdecke mindestens bei 15 Zentimetern liegen sollte.

Die Chance dafür ist da: Denn das Wetter bleibt zunächst frostig. „Wir stecken in einem Tiefkomplex“, erklärt Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt aus Kiel. Normalerweise beeinflusse unser Wetter ein Islandtief und ein Azorenhoch. „Jetzt ist es genau umgekehrt. Wir haben über Skandinavien und Russland ein Hochdruckgebiet, dazwischen quetscht sich ein Tief.“

Zweistellige Minusgrade in Schleswig-Holstein noch möglich

Das sorge dafür, dass kalte Luft aus Skandinavien, wo derzeit bis zu minus 20 Grad herrschen, nach Deutschland ziehe. Die Wetterverhältnisse bescherten den Lauenburgern am Mittwoch bereits zehn Grad unter Null. „Am Boden werden sogar Temperaturen von bis zu minus 16 Grad erreicht.“

Weil sich nun die sehr kalte Luft aus dem Norden über die warme Nordsee legt und die wärmere, feuchte Luft zum Aufstieg zwingt, entstehen dort kräftige Wintergewitter und Wolken. Nachdem an der Grenze zu Dänemark, in Flensburg und in Teilen Nordfrieslands am Mittwoch Schneeschauer für einige Zentimeter Neuschnee sorgten, werde sich die Front weiter ins Land verschieben.

„Sie rutscht nach Süden in den Kieler Raum. Einige Zentimeter Neuschnee sind drin“, so Wache. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es in Nordseeküstennähe auch zu Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen kommen.

Bis Sonntag bleibt es laut Wache noch knackig kalt, dann drehe der Wind aus südwestlicher Richtung und bringt wärmere Luft hierher. Montag und Dienstag sind jetzt sieben bis neun Grad möglich.

Weiße Weihnachten in Kiel? Die Chancen sind eher gering

Eine richtige weiße Weihnacht werde es zwar nicht geben, dass ein paar Flocken vom Himmel fallen, schließt Wache aber nicht aus. „Die kalte Luft über Skandinavien ist ja nicht ganz weg. Bei passender Wetterlage kann es durchaus passieren, dass sie von Tiefs angezapft wird und ein bisschen Schnee fällt. Der wird allerdings nicht liegen bleiben.“

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein mahnt Schlittschuhläufer deshalb zur Vorsicht. Eisflächen, die am Tag zuvor noch tragfähig gewesen seien, könnten über Nacht bei entsprechenden Temperaturen zerbrechlich werden. Wenn das Eis knistert und knackt oder sich Risse in der Oberfläche zeigten, sollte es sofort verlassen oder gar nicht erst betreten werden. Besondere Vorsicht sei bei verschneiter Oberfläche, fließendem Gewässer und bewachsenem Ufer geboten.

Eine offizielle Freigabe von Eisflächen wird es nicht geben. Die Behörden appellieren an die Eigenverantwortung der Menschen und an die Eltern, die ihre Kinder über die Gefahren informieren sollen.

Lebensgefahr an Regenrückhaltebecken

Vor allem in den Städten gibt es Risiken auf den vereisten Flächen. Da viele Zuflüsse in der Stadt durch Salz vom Winterdienst oder durch die Nähe zu Fernwärmeleitungen warmes Wasser führen, können die Eisschichten in der Nähe dieser Einleitungsstellen extrem dünn sein. Auch Löschteiche, Regenrückhaltebecken oder Flüsse sind deshalb extrem gefährlich. An diesen Gewässern bestehe Lebensgefahr, so die Feuerwehr Kiel.

Von Anne Holbach und Frank Behling