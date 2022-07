﻿Weite Teile der deutschen Ostsee als Schießgebiete ausgewiesen

Die Meldungen über mangelnde Munition bei der Bundeswehr sollen weniger werden. An der Ostseeküste wird das von Kiel bis Rügen bald auch hörbar sein. Ab nächster Woche wird es in der Hohwachter Bucht besonders laut. Geschossen wird bei Tag und auch bei Nacht.

Kiel. Die ersten Segler haben es schon bemerkt: Die übliche Sommerpause bei den Munitionstests in den Schießgebieten zwischen der Kieler Bucht und Rügen fällt in diesem Jahr aus. Die Geräusche von Artilleriefeuer und tieffliegenden Zieldarstellungsflugzeugen sorgen bei Strandurlaubern und Freizeitseglern dafür, dass die aktuelle Lage in Europa nicht vergessen werden kann.

Ein Blick auf die Homepage der Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, kurz Elwis genannt, gab jetzt erste Hinweise für die Ausdehnung der Schießübungen auch in die Ferienzeit.

Details zu Schießvorhaben in der Ostsee sind Verschlusssache

„Die deutsche Marine nutzt diese Gebiete für Schießübungen zusammen mit der Industrie“, sagte ein Sprecher des Marinekommandos Rostock. Angaben dazu, wann und wo welche Schiffe schießen werden, werden wegen der aktuellen Lage nicht gemacht. Details zu den Schießvorhaben sind Verschlusssache.

So kann es vorkommen, dass Bürger abends die Polizei rufen, weil das Donnergrollen der Abschüsse plötzlich sehr nah am Schönberger Strand zu hören war. Die Fregatte „Hessen“ hatte zur Ausbildung der Besatzung mit dem 76-Millimeter-Geschütz über eine Stunde scharf geschossen.

Deshalb gibt es in der aktuellen Elwis-Bekanntmachung 181/22 auch den Hinweis: „Es wird bei Tag und Nacht geschossen, soweit das Schussfeld frei ist.“ Die Entscheidung darüber, ob ein Schussfeld frei ist, müssen die Verantwortlichen des Schiffes treffen, das schießen will.

Es werden auch wieder Topedos geschossen

Die Schlepper der Zielscheiben dürfen aber andere Schiffe mit weißen Leuchtkugeln warnen. Die Schlepper sollen die Zielscheiben außerdem mit einem Scheinwerfer anleuchten.

Vorige Woche hatte die Fregatte "Sachsen" im Übungsgebiet vor Eckernförde mit einer Laser-Waffe Tests absolviert. Die waren jedoch lautlos.

Bei den Fischern sieht man die vermehrte Schießtätigkeit mit Skepsis. „Natürlich ist das eine Einschränkung für uns. Es gibt aber immer Absprachen beim Schießbetrieb. So wissen unsere Mitglieder, wann welche Gebiete gesperrt sind. Der Schießbetrieb trifft uns aber nicht so hart wie die neuen Begrenzungen der Fangquoten“, sagt Fischermeister Lorenz Marckwardt, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes Schleswig-Holstein.

Die Ausweitung der Schießgebiete hatte auch schon Folgen. So sind beim Torpedoschießen eines deutschen U-Bootes russische Aufklärer in der Nähe aufgetaucht. Deshalb wurden die Schießgebiete für das Torpedoschießen auch etwas weiter in deutsche Hoheitsgewässer verlegt.

Aktuell sind zwei deutsche U-Boote in der Ausbildung. Der Zuwachs an Torpedoschüssen ist auch mit der Erprobung der zwei neuen U-Booten für Singapur zu erklären. Beide Boote befinden sich unter der Regie der Kieler Werft TKMS in der Erprobung.

Diese Boote laden ihre Torpedos in Kiel und schießen dann im Übungsgebiet. Ein Begleitschiff nimmt die nach dem Schuss auftauchenden Torpedos wieder an Bord. Geschossen werden nur Übungstorpedos ohne Sprengkopf.

Gepard-Panzer schießen ab nächster Woche in Putlos

Die ausgewiesenen Schießgebiete sind jedoch keine Sperrgebiete. Sie dürfen von allen Schiffen passiert werden. Die Elwis-Meldung dient nur der Information. Anders ist es mit den Sperrgebieten in der Eckernförder Bucht und der Hohwachter Bucht. Diese für Schießübungen genutzten Bereiche sind mit gelben Tonnen und Wachbooten auch als Sperrgebiete gekennzeichnet.

Im Juli wird der Schießbetrieb in der Hohwachter Bucht noch weiter zunehmen. Dort wird ab dem 18. Juli von „Gepard“-Panzern auf Ziele und Drohnen über der Ostsee geschossen. Mit schweren Waffen soll dann täglich von 9 bis 17 Uhr geschossen werden. Außerhalb dieser Zeit wird zudem mit Leucht- und Signalmunition geschossen.

Die „Gepard“-Panzer sind nach KN-Informationen von der Industrie für das Schießen bereitgestellt und sollen in Putlos vor dem Export in die Ukraine mit der neuen Munition eingeschossen werden. Nach Informationen des Nachrichten-Magazins Spiegel kommt die Munition aus Norwegen.

Die Ukraine soll in den kommenden Wochen 30 Flakpanzer bekommen. Sie waren bei der Industrie für den Einsatz in der Ukraine umgerüstet worden.