﻿Welche heimischen Gemüse Kieler Wochenmarkthändler jetzt schon anbieten

Kiel. Dass mit dem Frühjahr die Spargelzeit begonnen hat, ist derzeit kaum zu übersehen. Auch wenn die Ware hier teils noch aus der Ferne kommt, laufen in den Supermärkten die Schälmaschinen heiß. Spargelrezepte sind allgegenwärtig. Und in den besseren Restaurants knackt die klassische Kombination von Spargel, Katenschinken, Butterkartoffeln und Sauce hollandaise derweil die 30-Euro-Grenze.

Mancher zieht vor diesem Hintergrund den heimischen Herd vor — und sucht auf dem Wochenmarkt nach Inspiration. Spargelfans finden sie auf dem Exerzierplatz beispielsweise am Stand von Antonia Nitsch. Die selbst ernannte Kräuterhexe bietet das Gemüse dabei nicht in Stangenform an. Vielmehr zeigt sie dem Besucher ein kleines Töpfchen, aus dem sie ein Probierblättchen zupft. Sein Geschmack: grün und eindeutig spargelig. „Chinesischer Spargelsalat — meine neueste Entdeckung“, offenbart Nitsch.

Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz: Saisonauftakt mit chinesischem Spargel und Kerbel

Mit den balkontauglichen Töpfen kann somit jedermann und jedefrau zum Spargelbauern werden und seine Gäste mit Spargelaroma aus unsichtbarer Quelle beeindrucken. So wie die Blätter des chinesischen Spargels schon auf dem Balkon wachsen, gedeihen auch Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch oder Dill bereits im Freien. Anders als beispielsweise Basilikum können sie niedrige Temperaturen vertragen. „Ein guter Kräutertipp für den Saisonbeginn ist auch Kerbel“, sagt Nitsch und ergänzt, dass sich dieser mit seinem leichten Anisgeschmack nicht nur in einer Frühjahrssuppe gut mache, sondern man damit auch hervorragend ganz normales Trinkwasser aromatisieren könne.

Einen Stand weiter präsentiert auch Gabi Pansegrau grüne Blätter in Hülle und Fülle. Im Vergleich zu den Spargelblättchen haben die allerdings XXL-Format. In der Auslage des Schinkeler Wurzelhofs liegen dicht an dicht Kopfsalat, Eichblatt und Pak Choi. „Das alles können wir schon jetzt in unseren unbeheizten Gewächshäusern ernten“, berichtet Pansegrau und empfiehlt, den Mikronährstoffhaushalt mit einer großen Portion Spinat auf Trab zu bringen. „Ich würde ihn einfach mit etwas Schafskäse, Chili und Knoblauch in der Pfanne schwenken“, sagt die Gemüsegärtnerin — und bemerkt en passant, dass auf dem Wurzelhof auch der Knoblauch bereits gedeiht.

Unbekannter Frühlingsbote: Stilmus macht ein Kartoffelpüree interessant

Und wie Antonia Nitsch hat auch Gabi Pansegrau noch einen Geheimtipp: Stilmus, auch Rübstiel genannt, dürfte in einem Ranking der unbekanntesten deutschen Gemüse wohl auf einem der vorderen Plätze landen. Es handelt sich dabei um einen entfernten Verwandten der weißen Mai- und Herbstrübe, der äußerlich ein wenig an Mangold erinnert. Sowohl seine langen dunkelgrünen Blätter als auch seine Stiele und die kleinen Rübchen an ihrem Ende sind essbar — und schmecken laut Gabi Pansegrau ganz hervorragend, wenn man sie ganz einfach in ein Kartoffelpüree einarbeitet.

Wer auf dem Markt nach den ersten heimischen Gemüsen fahndet, kann auch durch einen Blick auf die Schilder an den Ständen eine erste Orientierung gewinnen. Denn die Händlerinnen und Händler, die Produkte aus eigener Ernte anbieten, weisen diese meist eigens aus. So macht es zum Beispiel Thomas Peglau. Was von seiner einen Hektar großen Gemüsegärtnerei in Russee kommt, wird eigens ausgezeichnet. Mairübchen zählen noch nicht dazu. „Für die ist es hier noch zu kalt“, bekennt Peglau, hat dafür aber bereits Radieschen und Rhabarber aus eigener Ernte im Angebot. Die Nachfrage nach Letzterem sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, berichtet der Gemüsegärtner. Nichtsdestotrotz gehöre der Rhabarber fest zu seinem Frühjahrsangebot dazu — genauso wie der Spargel.

Am Stand von Monika Reimers vom Padenstedter Hof Reimers stehen die edlen Stangen ganz im Mittelpunkt. Man kann makellose Exemplare und sogar edle Spargelspitzen kaufen. Für den kleinen Geldbeutel hält sie aber auch krummgewachsene Exemplare und solche mit braunen Stellen bereit: „Sie schmecken ja genauso gut. Und wenn man beispielsweise eine Spargelsuppe zubereitet, ist das Äußere vollkommen egal.“

Eine ganz besondere Rolle spielt es dagegen bei den lilafarbenen Stangen, die Monika Reimers als Spezialität im Programm hat. Mit ihnen machen auch die Köche im Restaurant einen großen Aufschlag.

Allerdings, so führt die Händlerin aus, gelinge dieser am besten, wenn die Stangen nicht lange gekocht werden: „Denn dann verlieren sie ihre Farbe.“ Wer also das Frühjahr mit buntem Spargel beginnen lassen und dabei auf Nummer sicher gehen will, der setzt beim Kauf besser auf die Farbe, die die beginnende Saison derzeit ohnehin am meisten auszeichnet: Grün.