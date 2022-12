﻿Tod vor der Geburt: Eine Mutter aus Kiel berichtet von ihrem frühen Verlust

Kiel. Es war im Mai 2020, zwei Tage vor der errechneten Entbindung, als Stefanie Peters noch einmal zum Ultraschall bei ihrer Frauenärztin vorbeischaute und die Horror-Botschaft hörte: Das Herz ihres Kindes schlug nicht mehr. „Ich musste ein totes Kind zur Welt bringen“, erinnert sich die Kielerin, deren Name ebenso wie der aller anderen direkt Beteiligten von der Redaktion geändert wurde.

Zwei Tage später wurde die Geburt eingeleitet. Auf Anraten ihrer Hebamme entschied sich Stefanie Peters gegen einen Kaiserschnitt und damit für den natürlichen Weg – sofern unter solchen Umständen davon die Rede sein kann. „Es war richtig so“, versichert die heute 40-Jährige. Diese Entbindung sei schließlich der erste und zugleich der letzte Dienst gewesen, den sie ihrer Tochter erweisen konnte.

Weltgedenktag für verstorbene Kinder: Am 11. Dezember sind Eltern ihren Sternenkindern besonders nah

In diesen Tagen sind Stefanie Peters und ihre Familie ihrem Sternenkind besonders nah. Denn am 11. Dezember wird der Weltgedenktag für verstorbene Kinder begangen. Traditionell nimmt sich die katholische Gemeinde St. Joseph in Kiel-Gaarden dieses Tages in besonderer Weise an, denn unter ihrem Dach finden betroffene Eltern das ganze Jahr über einen Halt.

„Unterstützung brauche ich nicht. Niemand kann mir mein Kind zurückgeben.“ So dachte anfangs Stefanie Peters, um kurz nach Linas Beerdigung zusammen mit ihrem Mann doch in der Gruppe von Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin Rita Becker zu sitzen.

Und das war gut so. Denn nachdem sich das Paar in der ersten Phase nach dem Verlust vor allem darauf konzentriert hatte, weiter zu funktionieren, begann danach die Aufarbeitung des Schicksalsschlags. Dieser war für Stefanie Peters zunächst mit großen Schuldgefühlen verbunden: „Hatte ich mich vielleicht nachts falsch hingelegt oder sonst etwas nicht richtig gemacht? Was denken die anderen Leute?“ Solche Fragen gingen Peters durch den Kopf. Und selbst der Sohn, bereits im Teenager-Alter, warf sich vor, seine Mutter in der belastenden ersten Corona-Phase womöglich zu sehr gestresst zu haben.

Trauernde Mutter aus Kiel: „Lina war nie wirklich bei uns, aber sie fehlt“

Zwar war von der Sache her bald klar, dass das ungeborene Kind von seiner hoffnungslos verwickelten Nabelschnur erwürgt worden war. Doch immer wieder kamen der Familie Zweifel am eigenen Tun auf. In der Trauergruppe erfuhr das auf dem Kieler Ostufer lebende Paar, dass es allen Betroffenen so geht. Ein Thema war in den Gesprächen auch der typische Konflikt, schon mit Rücksicht auf die Geschwister das Familienleben möglichst unbelastet zu gestalten, ohne dabei die kleine Lina auf dem Friedhof emotional abzuschieben.

Heute merkt man Stefanie Peters an, dass sie sich mit dem Verlust viel und gut beschäftigt hat. „Lina war nie wirklich bei uns, aber sie fehlt“, lautet eine ihrer Einsichten. Ein Satz, den nur sagen kann, wer fühlt und versteht. Und genau dieses Fühlen und Verstehen war es wohl, was die Familie zurück ins Leben zurückfinden ließ.

„Das Leben geht weiter, aber es geht anders weiter.“ So lautet ein anderer wahrer Satz, der in diesem Fall eine besonders schöne Bedeutung gewinnt: Seit eineinhalb Jahren gehört die völlig komplikationslos geborene und putzmuntere Sophie zur nunmehr fünfköpfigen Familie.

Sternenkind Lina jedoch behält bei Familie Peters seinen Platz in den Herzen, in Ritualen und in Gesten. Ihr Kuscheltier wird sorgsam verwahrt und soll nur ihr gehören. Auch wenn sie es nie berühren konnte.

Der Weltgedenktag für verstorbene Kinder beginnt in Kiel am Sonntag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr mit einem kreativen Angebot im Saal der Gemeinde St. Joseph, Ostring 193. Je nach spiritueller Orientierung besteht um 16 Uhr die Möglichkeit zu einem gedenkenden Spaziergang durch den Werftpark oder zu einem Gottesdienst in der Kirche.