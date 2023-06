Internationaler Glanz zur Kieler Woche 2023: Weltwirtschaftlicher Preis in Kiel verliehen

Kiel. Es ist ein Kontinent mit unglaublichem Potenzial. Und gleichzeitig eine Weltregion, in der sich die globalen Probleme wie unter einem Brennglas bündeln: Armut, Hunger, Kriege, Korruption, Klimafolgen. Grund genug also, Afrika in den Fokus zu nehmen. Und das macht der Weltwirtschaftliche Preis 2023, der am Montagabend im Kieler Landeshaus vergeben wurde.

Für „herausragende Leistungen und ihren Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung Afrikas sowie als Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft“ erhielten drei Persönlichkeiten die international renommierte Auszeichnung, die traditionell während der Kieler Woche vergeben wird. Geehrt werden in diesem Jahr die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, die UN-Afrika-Expertin Eleni Gabre-Madhin sowie der Entwicklungsökonom Leonard Wantchekon von der US-Universität Princeton.

Preisverleihung des Kieler IfW ist erster große Auftritt von Moritz Schularick

Es ist der erste große Auftritt von Prof. Moritz Schularick (48) als neuer Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), das den Preis in Kooperation mit der Landeshauptstadt Kiel sowie der IHK Schleswig-Holstein vergibt. Alle drei ausgezeichneten Persönlichkeiten haben sich um eine faire Chancenverteilung in der internationalen Arbeitsteilung verdient gemacht, aber Ngozi Okonjo-Iweala (69) sticht doch heraus. Die Nigerianerin ist Pionierin in doppelter Hinsicht: Sie leitet als erste Frau und als erste Person aus Afrika die WTO. Zuvor hatte sie 25 Jahre lang als Entwicklungsökonomin für die Weltbank gearbeitet und war Finanz- sowie Außenministerin in Nigeria.

Schularick lobte Ngozi Okonjo-Iweala als „fachlich versierte Finanz- und Entwicklungsexpertin“ und als geschickte und hartnäckige Verhandlungsführerin und Konsensbildnerin. „Ohne Sie würden Wirtschaft und Gesellschaft in Nigeria noch heute unter einer weitverbreiteten Korruption leiden, die das Einkommen von Millionen von Menschen zugunsten weniger Krimineller schmälert.“ Okonjo-Iweala glaube fest an die Kraft von Handel und Multilateralismus, um Entwicklungsländer aus der Armut zu befreien und ihnen zu einem robusten Wirtschaftswachstum und einer nachhaltigen Entwicklung zu verhelfen.

Weltwirtschaftlicher Preis 2023 in Kiel: Zukunft Afrikas im Blick

Viel Lob auch für die äthiopische Ökonomin Eleni Gabre-Madhin (58) vom Afrika-Büro des UN-Entwicklungsprogrammes. Sie, so Schularick, habe etwas geschafft, von dem viele in der Forschung träumten: eine wissenschaftlich fundierte Idee erfolgreich in die Praxis umzusetzen.

„Mit der Gründung einer äthiopischen Rohstoffbörse erleichtern Sie das Leben von Millionen von Menschen in Afrika. Millionen von Kleinbauern in Äthiopien verdanken es Ihnen, nicht mehr unter der Ausbeutung einflussreicher Landlords leiden und ihre Agrarprodukte weit unter Marktpreis verkaufen zu müssen.“ Die Initiativen Gabre-Madhins hätten dazu beigetragen, die Lebensbedingungen und Chancen der ländlichen Bevölkerung und zahlreicher junger Menschen in vielen Ländern des Kontinents zu verbessern.

Leonard Wantchekon als Entwicklungsökonom anerkannt

Auch der US-Ökonom Leonard Wantchekon hat Afrika in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt. Dank seiner innovativen wissenschaftlichen Methoden und bahnbrechenden Arbeiten, so Schularick, genieße der Wirtschaftswissenschaftler weltweite Anerkennung als Entwicklungsökonom.

Die von Wantchekon gegründete und geleitete African School of Economics öffne afrikanischen Studierenden den Weg zu einer international anerkannten akademischen Ausbildung. „Gäbe es diese Möglichkeit nicht, müssten afrikanische Talente noch heute auf andere Kontinente emigrieren, um einen hochwertigen Studienabschluss zu erhalten“, hob Schularick hervor.

Weltwirtschaftlicher Preis ist undotiert

Mit dem Weltwirtschaftlichen Preis ehren das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die Stadt Kiel sowie die schleswig-holsteinischen Industrie- und Handelskammern seit 2005 Persönlichkeiten, die sich „im besonderen Maße auszeichnen durch ihr Vordenken und Vermitteln weltwirtschaftlicher Lösungsansätze, ihre Dialogfähigkeit und Dialogbereitschaft über ihre Fachgrenzen hinaus und ihr Eintreten für eine auf Eigenverantwortung basierende, sozial verantwortungsvolle Gesellschaft“.

Der undotierte Preis soll einen Anstoß geben, die weltwirtschaftlichen Herausforderungen im Dialog verschiedener Gruppen der Gesellschaft zu bewältigen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Altkanzler Helmut Schmidt (SPD), die früheren Präsidenten von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank, Jacques Delors und Jean-Claude Trichet, Norwegens Ex-Regierungschefin Gro Harlem Brundtland, mehrere Nobelpreisträger sowie Spitzen-Unternehmer wie Wendelin Wiedeking (Porsche), Ingvar Kamprad (Ikea), Dietmar Hopp (SAP) und Liz Mohn (Bertelsmann).

