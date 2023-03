﻿Holstenstraße: Warum Immobilienbesitzer bewusst auf Leerstand setzen

In der Kieler Holstenstraße stehen aktuell 13 Geschäfte leer. Die Mehrheit der freien Ladenflächen gehören Immobilienbesitzern ohne Bezug zu Kiel. Warum ist es so schwer, an die internationalen Inhaber heranzukommen und warum besteht bei ihnen weniger Bereitschaft, neuen Nutzern mit der Miete entgegenzukommen? Eine Spurensuche.

Kiel. Die Kieler Innenstadt leidet weiter unter einer unklaren Situation der Eigentümerverhältnisse in der Holstenstraße. Eine neue Analyse zeigt: Leerstand gibt es vor allem in Ladenflächen, für die internationale Investmentfirmen oder Fonds verantwortlich sind. Warum lassen Immobilienbesitzer ihre Ladenflächen lieber ungenutzt, statt die Miete zu senken und somit Leerstand zu beenden?

Das Nordlicht ist das Paradebeispiel – im negativen Sinne: Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums in der oberen Holstenstraße herrscht abgesehen vom Impfzentrum, das am 31. März schließt, kompletter Leerstand. Die Ankermieter Reno, C&A und Karstadt Sport haben sich schon lange verabschiedet. Die Suche nach hochwertigen Nachmietern ist bislang gescheitert. Der Komplex am Alten Markt gehört einem Investments-Fonds mit arabischen Eigentümern, wird verwaltet von MEC Immobilien mit Sitz in Düsseldorf. Ein lokaler Bezug zu Kiel fehlt. Und das ist in der Holstenstraße in zahlreichen Immobilien ein Problem.

Internationale Immobilienbesitzer in Kiel: Tendenziell wenig Interesse am Standort

Nach Angaben von Kiel-Marketing gibt es in der Holstenstraße 50 Immobilien mit 87 Ladenflächen. 28 Gebäudekomplexe mit 44 Ladenflächen gehören Unternehmen oder Privatmenschen aus der Region, 22 Immobilien mit 43 Flächen sind in der Hand von internationalen Unternehmen. 13 Ladenflächen stehen leer, neun davon sind im Besitz von überregionalen oder internationalen Investmentfirmen. Vier Leerstände sind regional agierenden Inhabern zuzuschreiben. Dazu gehören Familien oder Unternehmen, die in Kiel oder der Region ihren Sitz haben.

„Tendenziell ist es etwas leichter, mit den regional verankerten Eigentümerinnen und Eigentümern ins Gespräch zu kommen“, sagt Innenstadt-Managerin Janine Streu. „Ausschlaggebend dabei ist, dass ein höheres Interesse an der Standort- und nicht nur der eigenen Immobilienentwicklung besteht, und dass man schneller zu den eigentlichen Entscheidungsträgern gelangt.“

Immobilien in Fonds: Lieber keine Miteinnahme als Mietsenkung

Doch es ist nicht nur geringeres Interesse am Standort oder ein schwer erreichbarer Ansprechpartner, die dazu führen, dass die Leerstandquote in Immobilien von internationalen Eigentümern höher ist. Es gibt vor allem finanzielle Gründe, sagt Ingmar Behrens, Generalsekretär vom German Council of Shopping Places (GCSP), einem bundesweit agierenden Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. „Für einen Investmentfonds kann es günstiger sein, eine Ladenfläche leer stehen zu lassen, als die Miete zu senken“, so der Innenstadt-Experte, der in Ottendorf vor den Toren Kiels wohnt.

Positiv-Beispiel in der oberen Holstenstraße Es gibt auch positive Beispiele an überregional as0gierenden Unternehmen, die in Kiel Immobilien besitzen und sich sehr um neue Mieter bemühen. Dazu gehört der komplette Gebäudekomplex von der Holstenstraße 2 bis zur Holstenstraße 22, der in Besitz der Jacobsen Gruppe aus Dänemark ist. Hausnummer 22 nutzt aktuell der Künstler Matthias Meyer als Showroom für seine überdimensional großen Holztiere. Damit der „Heimathafen“ ein paar Häuser weiter als „Kiezgröße“ einziehen konnte, verzichtet der Immobilienbesitzer auf einen Teil der Miete. „Wir können die Holstenstraße nur voranbringen und den Leerstand minimieren, wenn wir neue Wege gehen“, sagt Thomas Guse, Geschäftsführer von PPF Immobilien, die die Verwaltung für die Jacobsen Gruppe übernimmt. „Dabei sind wir alle gefordert.“

Die Rechnung der Inhaber: Wenn sie die Miete senken, sinkt gleichzeitig der Wert der Immobilie. Dies ist insbesondere bei einem möglichen Verkauf des Gebäudes ein Problem, erklärt Behrens. Da internationale Fonds Immobilien aus allen Ecken der Welt in ihrem Portfolio haben, könnten sie sich komplette Mietausfälle aus einzelnen Flächen leisten, da die Renditen aus anderen, erfolgreichen Gebäuden diese Verluste problemlos auffangen, so Behrens weiter. Regionale Unternehmen oder private Inhaber dagegen besitzen häufig nur wenige Immobilien und sind auf die einzelnen Mieteinnahmen angewiesen. Daher ist die Bereitschaft höher, neuen Mietern bei der Miete entgegenzukommen.

Dass die Ladenflächen von überregionalen Eigentümern häufiger leer stehen, hängt zusätzlich mit der Größe des Geschäfts zusammen. „Sie besitzen eher größere Immobilien mit mehreren Ladenflächen, die wiederum überdurchschnittlich groß sind und sich nicht mehr so leicht vermieten lassen“, erklärt Janine Streu. Auch hier ist das Nordlicht zu nennen. Die Flächen von Reno, C&A und Karstadt Sport gingen über zwei Stockwerke, waren über 500 Quadratmeter groß. Alle Flächen über 300 Quadratmeter gelten derzeit als schwer zu vermieten.