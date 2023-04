﻿Wenig Verkehr auf dem Kanal: Kreuzfahrer kam zwei Stunden früher

Seehafen Kiel

Der Kapitän der „Balmoral“ ist Kummer gewöhnt. In den vergangenen Jahren sprengten Wartezeiten am Nord-Ostsee-Kanal mehrmals den Zeitplan. Doch diesmal ging es so schnell, dass das erste Kreuzfahrtschiff der Saison sogar gut zwei Stunden früher als geplant in Kiel war.

