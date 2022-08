Für viele Schleswig-Holsteiner war das Gewitter-Spektakel in der Nacht zu Donnerstag beängstigend nahe. Mehr als 5000 Blitzentladungen wurden in der Nacht auf Donnerstag über Schleswig-Holstein gezählt. Ein besonders heftiger schlug auf dem Gelände des Nordfriedhofs in Kiel ein.

Mehr als 5000 Mal blitzte es am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag über Schleswig-Holstein.

Kiel. Das hat gerumst: Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag gab es in Schleswig-Holstein nach Angaben der Kieler Wetterwelt zwischen 5000 und 6000 Blitzentladungen. Während der Starkregen etwa in Hamburg für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller sorgte, hielt in Kiel und im Umland ein heftiges Gewitter die Menschen in Atem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Sebastian Wache zuckte zusammen, als nahe seiner Wohnung ein Blitz einschlug. Der Meteorologe, der beim NDR das Wetter moderiert und für die Wetterwelt tätig ist, filmte am späten Mittwochabend das Blitzlichtgewitter von seinem Fenster aus, als er eine helle Lichtsäule sah – im nächsten Moment folgte ein gewaltiger Donner. Bei Twitter schrieb Wache um kurz vor Mitternacht: „Einer der heftigsten Einschläge, die ich so nah je erlebt habe!“

Dazu postete er eine Karte, die einen Einschlag auf dem Gelände des Kieler Nordfriedhofs um 22.48 Uhr vermerkt. Dabei handelte es sich um einen Erdblitz mit einer Stärke von 120 Kiloampere. Ab 100 Kiloampere, der höchsten Stufe, spricht man von einem „wilden Hausrüttler“.

Sebastian Wache ist als Meteorologe für das Kieler Unternehmen Wetterwelt tätig. © Quelle: Frank Peter (Archivbild)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstagmittag ist Wache im Gespräch mit den Kieler Nachrichten noch immer beeindruckt von dem Einschlag: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas jemals erlebt habe – auch nicht als Kind.“ Am Morgen danach ist er deshalb über den Nordfriedhof gelaufen, auf der Suche nach Spuren. Doch er fand nichts. „Womöglich hat sich der Blitz den Weg direkt in den Erdboden gesucht“, vermutet der Wetter-Fachmann.

Der stärkste Blitz entlud sich auf der Förde bei Schilksee

Wie Wache schreckten viele Kielerinnen und Kieler hoch. Denn dieser Blitz am Nordfriedhof war nicht der einzige in der vergangenen Nacht in Kiel – und nicht einmal der heftigste. Wie der Meteorologe berichtet, wurde auf der Förde, kurz vor Schilksee, den Aufzeichnungen zufolge ein Blitz mit 126 Kiloampere registriert. Weitere Entladungen gab es auf dem Ostufer (bis zu 100 Kiloampere) und in Holtenau (84). „Da waren einige Knaller dabei“, resümiert Wache.

Lesen Sie auch

Nass wurde es aber auch in der Landeshauptstadt. Ab 15 Litern pro Quadratmeter in der Stunde spricht man von Starkregen, an der Messstation in Holtenau waren es 16 Liter. "In der Innenstadt waren es aber deutlich mehr", sagt Wache. "Der Unterschied kann selbst auf kleiner Distanz groß sein." Insgesamt habe Kiel aber Glück gehabt – anders als Hamburg, wo der Starkregen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller sorgte. Auch der Kreis Segeberg war deutlich stärker betroffen: In Nahe und Itzstedt musste die Feuerwehr eine Straße räumen und einen Supermarkt leerpumpen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter in Kiel: Gewitter-Wahrscheinlichkeit ist gering

Ist denn mit weiteren Gewittern zu rechnen? Meteorologe Sebastian Wache sieht für Donnerstagabend nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Kiel wieder Schauplatz eines Gewitters wird. „Ein Streifschuss ist aber möglich“, warnt er. Denn eine Gewitterfront zieht laut der Wettermodelle am Abend von Hamburg aus über Lauenburg, Ostholstein, dem Kreis Plön bis nach Lübeck. „Die Luft ist warm und feucht, der Energiegehalt groß“, sagt Wache. Aber: Die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden, ist wie immer gering, da bis zu 80 Prozent aller Blitze in den Wolken passieren. Nur die wenigsten sind Erdblitze. „Trotzdem“, so Wache, „sollte man sich bei solchen Wetterereignissen wie am Mittwochabend nicht draußen aufhalten.“