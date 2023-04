﻿Osterwetter in Schleswig-Holstein: Es wird spannend

Wetterprognose Ostern 2023

Wie wird das Wetter Ostern 2023? Die schon geborenen Osterlämmer genießen derzeit jeden Sonnenstrahl, der sich am Himmel zeigt. Die Temperaturen zu Ostern sollen über die Feiertage aber eher kühl ausfallen. Meteorologe Sebastian Wache rechnet mit zwölf, 13 Grad.

Lohnt sich ein Ausflug zu Ostern in Schleswig-Holstein? Das kommt auf das Wetter zu Ostern 2023 an. Können die Ostereier draußen versteckt werden? Kann der Osterzopf am Osterwochenende im Garten serviert werden? Meteorologe Sebastian Wache aus Kiel verrät die Aussichten auf das Ostertage-Wetter.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket