﻿Osterwetter in Schleswig-Holstein: Es wird spannend

Ostern kommt es auf das Wetter an. Lohnt sich ein Ausflug in Schleswig-Holstein? Können die Ostereier draußen versteckt werden? Kann der Osterzopf im Garten serviert werden? Meteorologe Sebastian Wache aus Kiel verrät die Aussichten für die Ostertage.

Kiel. Können die Ostereier draußen versteckt werden? Besteht die Chance, den Osterzopf samt Kaffee auf der Terrasse zu genießen? Oder brauchen wir zum Osterspaziergang die Regenjacke? Meteorologe Sebastian Wache von „Wetterwelt“ in Kiel dämpft etwas die Vorfreude auf die Festtage. „Wir werden zwar im Großen und Ganzen im Dunstkreis des derzeitigen Hochdruckgebiets bleiben“, sagt der Wetterexperte. „Aber mehr als zwölf, 13 Grad werden wir nicht erreichen.“

Dunkle Wolken zu Ostern über der Ostsee und Nordsee

Zwei Tiefs klopfen am Donnerstag und Karfreitag bei uns an. „Ein Tief möchte von Westen aus Großbritannien bei uns reinkommen, ein weiteres aus Richtung Polen“, so Wache. So werden am Horizont sowohl über der Ost- als auch der Nordsee schwarze Wolken zu sehen sein. „Da schneit oder graupelt es dann.“

Temperaturen werden über die Oster-Feiertage im Norden zweistellig

Nach und nach werde es aber wärmer und relativ windstill. Die Temperaturen, so schätzt er, werden über die Feiertage zweistellig sein, die Nächte frostfrei. Ostersamstag und Ostersonntag schiebe sich das Tief aus Polen in unser Hochdruckgebiet und könne für ein paar Wolken und „vielleicht auch für ein paar Spritzer“ sorgen.

Er warnt davor, sich von der Wetterkarte täuschen zu lassen. „Da sieht es eigentlich super aus. Aber diese kleinen Störungen durchs Tief können lokal ziemlich fies werden.“

Ostern 2023 in Norddeutschland: Warm anziehen

Sebastian Wache rät bei der Kleidung deshalb zum Zwiebellook. „Morgens starten wir noch kühl in den Tag.“ Beim Gang zum Bäcker oder auf dem Fahrrad empfiehlt der Meteorologe deshalb Mütze, Schal und Handschuhe. Die Sonne allerdings habe schon ordentlich Kraft. „Sie steht derzeit so hoch wie Ende August, Anfang September.“ Deshalb unbedingt an Sonnencreme denken.

Und wo sollten wir nun unsere Ostereier verstecken? Lieber drinnen oder doch draußen? „Ein paar Regentropfen möchte ich Ostersonntag nicht ausschließen“, so der Wetterexperte. „Auch sollte man damit rechnen, dass der Rasen hier und da noch nass ist.“

Meteorologe aus Kiel rät: Informieren Sie sich regelmäßig über eine Wetter-App

Bei den Eiern rät er deshalb mit einem Augenzwinkern zu wasserfester Farbe. Ein weiterer Tipp: Sich regelmäßig über eine Wetter-App informieren. „Einzelne Regenwolken können sich am Sonnabend aber auch am Sonntag in sehr kurzer Zeit entwickeln.“

Wer schon von 20 Grad im April geträumt hat, muss zu diesem Osterfest also tapfer sein. Zu hohe Temperaturen seien zu der Zeit aber eh nicht typisch, wie ein Blick in die Wetterchronik beweist. In den vergangenen 23 Jahren, so Wache, habe es am 4. April lediglich drei Mal Werte über 20 Grad gegeben.

Wie wird das Wetter im April in Schleswig-Holstein?

Und wie geht es nach Ostern weiter? Auch hier dämpft Sebastian Wache die Erwartungen. „Ich gehe davon aus, dass es erst einmal so bleibt.“ Auch wenn es Ende des Monats wärmer werden sollte: Wache rechnet schon jetzt damit, dass der April statistisch als zu kalt in die Chroniken eingehen wird. Na dann: Frohe Ostern!