﻿„White Night“ in Kiel: Das weiße Picknick bleibt Zuschauermagnet

Nach zwei Jahren Corona-Pause lassen sich die Menschen auch von zwischenzeitig feuchtem Wetter nicht davon abhalten, die „hellste Nacht des Jahres“ in der Holtenauer Straße zu feiern. Zum beliebten Kieler Picknick-Event erscheinen sie zahlreich und in weiß gekleidet.

Kiel. Zuerst hatte es fast so ausgesehen, als würde der pünktlich zum Start einsetzende Regen die beliebte „White Night“ in Kiel ins Wasser fallen lassen. Nach zweijähriger Corona-Durststrecke ließen sich die Menschen von dem dann doch nur kurzen Schauer ihr traditionelles Picknick-Event in der Holtenauer Straße nicht verderben.

Von 18 Uhr an bis in den späten Abend kamen am Freitag feier- und genussfreudige Leute zahlreich und vorzugsweise in weiße Kleidung gehüllt mit selbst mitgebrachtem Essen und Getränken in die Einkaufsstraße vom Dreiecksplatz bis zum Brauereiviertel und machten es sich an den bereitgestellten Tischen gemütlich oder breiteten ihre Decken in der Parkanlage bei den Arkaden aus.