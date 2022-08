Die Fachhochschule hat Kieler Bürger in ihr Labor für Virtuelle Realitäten eingeladen. Unter Anleitung der Forscher erleben die Besucher echte Höhenangst in künstlichen Welten und machen digitalen Sport unter echtem Körpereinsatz. Nicht immer läuft dabei alles wie erwartet.

Kiel. „Ich weiß es, es ist nur ein Brett, ich weiß, es ist nur ein Brett“, wiederholt Anja immer wieder, während sie sich zögernd und leicht schwankend, Schritt um winzigen Schritt voran tastet. Tatsächlich, es ist nur ein Brett, über das sie schreitet. Fallhöhe des auf dem Boden liegenden Holzes: etwa ein Zentimeter Brettdicke. Aber in ihren Augen balanciert Anja hoch über Dächern auf einer schmalen Planke – und auch das ist in gewisser Weise Realität.

So genannte virtuelle Realitäten, kurz VR, erlebten Besucher wie Anja am vergangenen Donnerstag in den Räumen der Fachhochschule Kiel. Von dem Konzept dürften die meisten mittlerweile zumindest einmal gehört haben: Durch das Aufsetzen einer VR-Brille taucht man ein in vom Computer erzeugte Welten – und verstärkt den Eindruck wahlweise noch durch das Anlegen von speziellen Handschuhen, mit denen man virtuelle Gegenstände greifen und manipulieren kann.