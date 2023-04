﻿Wie der Flandernbunker in Kiel Menschen in den Arbeitsmarkt bringt

Kiel. Ekaterina Kesler hat nicht studiert, nie eine Ausbildung abgeschlossen. Zwei angefangene Ausbildungen habe sie abgebrochen: Weil sie Kinder bekam. Wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten. Wegen anderer Schicksalsschläge. „Es hatte nie wirklich etwas geklappt“, sagt die heute 42-jährige Kielerin. Auch von den Maßnahmen des Jobcenters habe sie nie eine zu Ende gebracht. Bis auf die eine beim Kieler Flandernbunker, die ihr Leben veränderte.

2018 war es, als das Jobcenter Kesler über eine sogenannte „Arbeitsgelegenheit“ an das Mahnmalprojekt in der Wik vermittelte. „Ich lese viele Bücher, kann sehr gut im Internet forschen und interessiere mich für die Arbeit in Archiven“, sagt Kesler. Im Flandernbunker forschte sie nun für kommende Ausstellungen, erstellte Arbeitspläne, kochte außerdem Kaffee, machte das Licht an und aus und erledigte, was immer gerade anfiel.

Zwei Euro pro Stunde zusätzlich zur Grundsicherung für Arbeitsgelegenheit

30 Stunden die Woche arbeitete sie im Flandernbunker, für zwei Euro die Stunde zusätzlich zur Grundsicherung. Finanziert vom Jobcenter. Die für Arbeitsgelegenheiten üblichen sechs bis zwölf Monate wurden auf zwei Jahre ausgeweitet. Kesler fühlte sich wohl beim Flandernbunker. „Ich musste sehr viel eigenverantwortlich machen und viele Aufgaben übernehmen“, erinnert sie sich. „Ich spürte die Verantwortung, und dass ich nicht einfach abspringen konnte. Ich fühlte mich gebraucht.“

Dann kam Corona, Homeoffice. Ekaterina Kesler saß wieder zu Hause herum, die altbekannte Langeweile drohte. Aber die Arbeit beim Bunker hatte etwas bei ihr verändert. „Ich hatte gemerkt, dass ich es schaffe, 30 Stunden in der Woche etwas zu arbeiten“, sagt sie. Kesler schrieb Bewerbungen – und bekam schon am folgenden Tag einen Job in einem Supermarkt, wo sie bis heute arbeitet.

Ungewöhnlich hohe Erfolgsquote

„Wegen Menschen wie ihr stehe ich morgens auf“, sagt Karsten Böhmke, Geschäftsführer des Jobcenters Kiel. Seit 18 Jahren arbeiten das Jobcenter Kiel und der Verein Mahnmal Kilian, der hinter dem Flandernbunker steht, zusammen, um Langzeitarbeitslose über Arbeitsgelegenheiten zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Der Flandernbunker ist nur eines von 23 Projekten bei 14 verschiedenen sozialen Bildungsträgern und Vereinen in Kiel, die solche Arbeitsgelegenheiten anbieten. Aber nur bei wenigen läuft es laut Jobcenter so erfolgreich wie beim Flandernbunker. „Hier haben bisher zwei Drittel der Menschen aus den Arbeitsgelegenheiten den Weg in den regulären Arbeitsmarkt gefunden“, sagt Böhmke. Was deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Maßnahmen liege.

Dass trotz Fachkräftemangels viele Langzeitarbeitslose keine Stelle finden, habe vielfältige Gründe, so der Jobcenter-Chef. „60 Prozent unserer Kunden sind ohne Ausbildung“, sagt Böhmke. Viele hätten gesundheitliche oder psychische Probleme oder familiäre Verpflichtungen. Manchmal fehle das nötige Selbstbewusstsein, die Stabilität. Auch Drogen oder Schulden seien ein Grund.

Immer mehr Akademiker nutzen die Maßnahme beim Flandernbunker in Kiel

Laut Jobcenter nehmen aktuell in Kiel 368 Menschen eine Arbeitsgelegenheit wahr. Acht sind es im Flandernbunker. Über die bisher 18 Jahre waren es Hunderte, mit immer wieder ganz unterschiedlichen Aufgaben. Bei der Renovierung des Flandernbunkers hatten Vermittelte geholfen, das Dach zu isolieren, Bäume gefällt, Scheiben eingesetzt, Betonwände hochgezogen. Andere erledigen Büroarbeiten, helfen bei Ausstellungen oder PR-Aktionen.

„Wir haben auch zunehmend Akademiker hier, die nach dem Studium in ein Loch fallen“, sagt Jens Rönnau, Leiter des Flandernbunkers. „Hier lernen sie, den Tag zu strukturieren, Selbstvertrauen aufzubauen. Wir unterstützen sie dabei so gut wie möglich. Selten scheitern wir dabei.“

Und genauso helfe die Arbeit der Menschen dem Bunker. „Ohne diese Unterstützung“, so Rönnau, „könnten wir all unsere Projekte gar nicht machen.“ – „Es ist eine Win-Win-Win-Situation“, bestätigt Jobcenter-Chef Böhmke. Ein Gewinn für das Jobcenter, die soziale Einrichtung und für die vermittelten Menschen.