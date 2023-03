Wie der Tender „Elbe“ plötzlich im Erdbebengebiet landete

Der Tender „Elbe“ hat eine nicht alltägliche Einsatzfahrt hinter sich. Sechs Monate waren die Soldaten weg. Die Rolle als Führungsschiff in einem Nato-Einsatz zur Seeeraumüberwachung war in den letzten sechs Wochen aber Nebensache. Das Erdbeben in der Türkei forderte Schiff und Crew.

Kiel. Die sechs Tender der deutschen Marine sind extrem vielseitig. Hauptaufgabe ist zwar eigentlich die Versorgung von Booten der Marine mit Treibstoff, Proviant und Munition. Im Katastrophenfall geht aber noch mehr.

In der Nato-Mission SNMG2 hatte die „Elbe“ in sechs Monaten seit Oktober verschiedene Rollen übernommen – erst die Aufgabe einer Fregatte bei einer Seeraumüberwachung, ab Anfang Februar dann die eines Hilfsschiffes beim Erdbeben in der Türkei. In Kiel endete der ungewöhnliche Einsatz am Dienstag mit dem Einlaufen in den Marinestützpunkt. Dabei zog der Kommandant Bilanz.

Die Nachricht vom schlimmen Erdbeben hatte schnell auch die Besatzung erreicht und den Einsatzplan in der Ägäis umgeworfen. „Wir wurden kurzfristig in die Erdbebenregion geschickt. Dort haben wir Kontakt mit den Behörden und den Hilfsorganisationen aufgenommen“, erzählt Fregattenkapitän Nikolaus Berghammer, Kommandant des Tenders.

Hilfsgüter und Stofftiere nach Iskenderun gebracht

Zunächst habe man sich bereitgehalten, technische und medizinische Unterstützung zu leisten. Nachdem die Nato den Tender aus dem Verband entließ, habe man Kurs auf den Hafen Mersin genommen und dort Hilfsgüter aufgenommen. „Diese Güter haben wir in Iskenderun dann an Hilfsorganisationen übergeben“, so Berghammer.

Aber auch die Besatzung der „Elbe“ selbst hat Sachen zusammengestellt und gespendet, darunter auch Stofftiere. „Der größte Teil der Hilfsgüter waren Nahrungsmittel wie Konserven, die vor Ort verteilt wurden“, so Berghammer. Hinzu kamen aus dem Bordbestand der „Elbe“ noch Wolldecken und Werkzeuge.

Aber auch der eigentliche Nato-Einsatz forderte die volle Aufmerksamkeit. Bei der Seeraumüberwachung in der Ägäis stellte die „Elbe“ elf Zwischenfälle fest, die dann von den griechischen und türkischen Behörden abgearbeitet wurden.

„Letztendlich zeigt diese geringe Zahl von Zwischenfällen, dass die Präsenz von Nato-Einheiten in dem Seegebiet ihren Zweck erfüllt“, so Fregattenkapitän Uwe Lahl, Kommandeur des Unterstützungsgeschwaders, zu dem die „Elbe“ gehört.

Übung mit US-Zerstörer

In dem Nato-Verband SNMG2 hatte die „Elbe“ eine Rolle übernommen, die sonst eigentlich von Fregatten getragen wird. In dem Zusammenhang übte das Marineschiff aus Kiel auch mit dem US-Zerstörer „Forrest Sherman“, der Flaggschiff des Nato-Einsatzverbandes war.

Dabei wurden auch militärische Manöver geübt. „Mehr als 40 Hubschrauberlandungen auf der ,Elbe’ bei Tag und Nacht waren auch eine Leistung. Die Besatzung hat ihren Auftrag dabei hervorragend erfüllt“, so Lahl.

In dem Einsatz hatte die Besatzung der „Elbe“ aber auch ein ganz besonderes Datum im Blick: Am 28. Januar wurde der 30. Jahrestag der Indienststellung des Schiffes gefeiert.

In Anlehnung an den Januar 1993 hatte die Besatzung des Tenders zur Rückkehr in den Heimathafen auch ein ganz besonderes Banner an der Kommandobrücke befestigt. „Der Schnellboottender is back in town“, stand darauf. Es war eine Anspielung an die ersten Dienstjahre des Schiffes. 1993 war die „Elbe“ in Kiel als Tender des 7. Schnellbootgeschwaders in Dienst gestellt worden. Die zehn Schnellboote der Klasse 143A sind längst außer Dienst. Sieben dieser einst zehn Boote liegen gerade im Marinearsenal in Kiel und stehen dort zum Verkauf.

Bei der „Elbe“ ist eine Außerdienststellung noch nicht in Sicht. Zu wichtig und zu vielseitig sind die sechs Tender für die Marine. Bei der Nato in der Ägäis wurde die „Elbe“ Ende Februar im Hafen von Souda Bay auf Kreta durch den Kieler Tender „Rhein“ abgelöst.