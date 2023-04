﻿Wie eine Fährlinie nach Litauen in Kiel mit dem Presslufthammer startete

1993 war ein Jahr des Umbruchs im Fährverkehr. Auf der Ostsee entwickelte sich ein neuer Typ Fähre. Die Osteuropa-Linien erlebten den Neustart. Kiel war damals ganz vorn dabei. Am 15. April 1993 gab es im Kieler Hafen die erste Abfertigung einer Lisco-Fähre für die Kiel-Klaipeda-Linie.

Vor 30 Jahren wurde in Kiel Hafengeschichte geschrieben. Am 15. April 1993 startete die Fähre „Siaulia“ erstmals von dem in vier Wochen improvisierten Kai in der Hörn.

Kiel. 1993 war ein Jahr des Umbruchs im Fährverkehr. Auf der Ostsee entwickelte sich ein neues Geschäftsmodell. Die Osteuropa-Linien erlebten den Neustart – und Kiel war damals ganz vorn dabei. Am 15. April 1993 gab es im Kieler Hafen die erste Abfertigung einer Lisco-Fähre auf der Kiel-Klaipeda-Linie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn mit Verweis auf die LNG-Terminals vom neuen Deutschland-Tempo gesprochen wird, können alte Kieler Hafenmenschen nur müde lächeln. Als im März 1993 ein Fährterminal für die Abfertigung von Litauen-Fähren an der Ostseeküste in Deutschland gesucht wurde, stieß der litauische Kapitän und Liniendirektor Samuil Vindergauz auf Kiel.

Kiel: U-Bootpier wurde 1993 in vier Wochen zum Fährterminal

Dort traf er auf Hafenmanager, die unkonventionell und schnell waren. In nur vier Wochen wurde in die gerade von der Stadt Kiel erworbene U-Bootpier des HDW-Werks in Gaarden-Süd ein Loch gehauen und eine Vorstaufläche asphaltiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem war dabei das Schiff. Die 1985 in Rostock gebaute RoRo-Fähre „Siauliai“ passte mit ihrer Winkelrampe nicht an die damals normalen Kieler Fähranleger. „Es war ein Abenteuer“, sagte Vindergauz zwölf Jahre später. 2005 erhielt er den ersten Kieler Hafenpreis für seine Begeisterung und das Engagement für Kiel aus den Händen des damaligen Hafenchefs Jörd Rüdel. Dessen Nachfolger Dirk Claus freut sich noch heute: „Diese Fährlinie ist ein Erfolgsmodell.“

Auch in Litauen freute man sich damals über die Brücke nach Westen. Der litauische Hafen hatte nach der Unabhängigkeit nur die aus Sowjetzeiten stammende Linie Klaipeda-Mukran. Da der Rügendamm für moderne Lkw-Verkehre 1993 ein Engpass war, schaute die litauische Reederei sich in Rostock, Lübeck und in der Landeshauptstadt um. Kiel bekam den Zuschlag.

Deutschland wichtiger Partner für Hafen Klaipeda

„Deutschland ist der wichtigste Partner für den Hafen Klaipeda. Die wachsenden Frachtströme zwischen Deutschland und Litauen machen nur deutlich, wie groß die strategische Bedeutung unserer Partnerschaft ist“, sagt Algis Latakas, General Direktor der staatlichen Seehafenbehörde Klaipeda. Der Hafen ist inzwischen eine Drehscheibe für das Baltikum. Die staatliche Reederei Lisco ist in der dänischen Reederei DFDS aufgegangen. Inzwischen gibt es täglich Abfahrten ab Klaipeda und Kiel.

In den vergangenen Jahrzehnten verzeichnete die Route Kiel-Klaipeda ein stetiges Wachstum der Frachtmengen. Mittlerweile zählt sie zu den mengenstärksten Routen zwischen Deutschland und dem Baltikum. Die Marke von einer Million Tonnen wurde längst geknackt. „Wir konnten uns ständig weiterentwickeln, um den wachsenden Anforderungen der Frachtkunden gerecht zu werden“, sagt Aleksej Slipenciuk, Routendirektor bei DFDS Seaways, die heute die Schiffe „Athena Seaways“ und „Victoria Seaways“ auf der Linie betreibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFDS und Seehafen Kiel betonen gute Zusammenarbeit

„Ich bin sehr stolz auf eine so langjährige und wertvolle Zusammenarbeit und mit Blick in die Zukunft glaube ich, dass dies erst der Anfang ist“, sagt Latakas. Und auch beim Seehafen Kiel sind die Sorgenfalten nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gewichen. Nach Kriegsbeginn gingen die Warenströme zurück. Nun geht es wieder aufwärts.

„Mit dem 30-jährigen Bestehen der Kiel-Klaipeda-Linie feiern wir heute auch eine lange und gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Hafen Klaipeda“, betont Claus. Das gelte auch für die enge Partnerschaft mit DFDS. Die dänische Reederei betreibt seit 1998 eine Fährlinie auf der Route. „Gemeinsam mit dem Hafen Klaipeda und DFDS blicken wir auf eine deutsch-litauische Erfolgsgeschichte zurück und freuen uns auf die nächsten Jahrzehnte der Zusammenarbeit“, sagt Claus.

Lesen Sie auch

„Lisco Gloria“ brannte im Oktober 2010 aus

Es gab aber auch Stunden der Sorgen. In der Nacht vom 8. auf 9. Oktober 2010 geriet die Fähre „Lisco Gloria“ auf dem Weg nach Klaipeda zwei Stunden nach dem Ablegen in Kiel in Brand. Lastwagen mit Kühlanhängern brannten lichterloh, das Schiff musste aufgegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettungshubschrauber, ein Schiff der Bundespolizei und andere Fähren holten von der Besatzung bis zu den Passagieren alle 235 Personen von Bord. 23 Menschen kamen mit Verletzungen in Kieler Krankenhäuser. Die Fähre brannte tagelang und musste anschließend in Litauen verschrottet werden.