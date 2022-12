﻿Wie die Holtenauer Hochbrücken 2023 repariert werden sollen

Kiel. Viel Stahl ist es nicht, der für die Reparatur benötigt wird. Dennoch ist der Stahl die größte Unbekannte in der Rechnung des Landesbetriebs Straßenbau. Die Vorbereitungen für die Vergabe der Arbeiten sind angelaufen.

„Wir werden mit der Olympiabrücke beginnen. Geplant sind pro Brücke etwa drei Monate für die Arbeiten“, so Torsten Conradt, Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. Es gibt aber noch einige Unsicherheiten. „Der Winter ist so ein Faktor“, so Conrad.

Ein weiterer unklarer Faktor in der Zeitplanung ist die Suche nach einer geeigneten Firma und nach dem Material. „Wir hören gerade, dass es nicht einfach ist, an Material zu kommen“, so Conradt. Außerdem sind die Stahlbaufirmen mit der Zulassung für Arbeiten an Brücken überschaubar.

Olympiabrücke wird auch saniert

Beim Landesbetrieb ist man dennoch zuversichtlich, eine Firma zu finden. Sobald es soweit ist, soll sofort mit der Reparatur der Olympiabrücke begonnen werden. An ihr ist der Schaden zwar nicht so groß wie bei der Prinz-Heinrich-Brücke. „Wir haben mit der Olympiabrücke aber ein Bauwerk, dass wegen seines Alters ganz anders zu bewerten ist. Die Olympiabrücke wurde in den 70er Jahren gebaut und ist etwas filigraner“, so Conradt.

Wegen des Alters wird auch erwogen, an der Brücke während der Reparatur auch zusätzliche Sanierungsarbeiten durchzuführen. Wenn eh auf der Brücke gearbeitet werde, sei das ja eine Gelegenheit, so der LBV-Chef.

Das ist auch der Grund, weshalb der Landesbetrieb die Zeitplanung von drei Monaten pro Brücke gewählt hat. Bei der Reparatur der Levensauer Hochbrücke nach der Krankollision 2007 hatte die Reparatur nur knapp zwei Monate gedauert. Durchgeführt hatte diese die Rendsburger Nobiskrug-Werft, die aber heute keinen Stahlbau mehr macht.

Beim Bau müssen an der Brücke Gerüste und eine Arbeitsplattform befestigt werden. In einem ersten Schritt werden die verbeulten Stahlplatten herausgeschnitten. Dann erfolgt der Einbau neuer Stahlplatten und das Verschweißen. Der zusätzliche Monat wird in Holtenau jetzt als Puffer gesehen.

Die Plattform wird auch unter der Hochbrücke hängen, weshalb es dann auch für Schiffe wieder Einschränkungen geben wird. Die erlaubte Höhe von 40 Metern über dem Wasserspiegel ist für die Dauer der Reparatur in diesem Bereich dann nicht mehr möglich.

Wiker und Holtenauer müssen Umwege fahren

Nach Fußgängern und Rädern sowie dem Pkw-Verkehr dürfen seit Donnerstag auch wieder kleine Lastwagen (bis 12 Tonnen) über die Prinz-Heinrich-Brücke. In einem nächsten Schritt wird noch vor dem Weihnachtsfest die Freigabe der Brücke für Fahrzeuge bei Nacht erfolgen.

Keine Chancen gibt es weiter für die Bewohner aus der Wik und Holtenau. Autofahrer aus der Wik müssen auf dem Weg über die Brücke auch weiterhin zuerst auf die B 503 und zum Holsteinstadion fahren.

Im Norden betrifft es die Holtenauer. Sie müssen auch weiterhin den Umweg über die Anschlussstelle Flughafen fahren. Nur die Busse von KVG und Autokraft dürfen direkt über die Zubringer auf die Brücke.

Grund für diese Maßnahmen ist die Einfädelungssituation vor der Brücke. „Hier würde zusätzlicher Verkehr zu Problemen führen“, so Conradt. Wenn es dort mehr Verkehr als die Busse geben würde, könnte es schnell zu Staus kommen.

Schneedecke auf der Olympiabrücke

Die beiden Zubringer sind deshalb weiter gesperrt. Die Zufahrt für die Busse wird durch einen privaten Sicherheitsdienst überwacht. Die Mitarbeiter öffnen für jeden Bus die Absperrungen und schließen sie sofort wieder.

Die Olympiabrücke bietet derzeit auch die Chance für ungewöhnliche Spaziergänge oder Radtouren. Auf der gesperrten Fahrbahn liegt eine geschlossene Schneedecke. Die Spuren deuten auf verschiedene Arten von Wintersport hin – bis zu Spuren von Schlitten.