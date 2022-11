﻿Wie die Kielerin Marija Behrendt Kunst und Stadtgeschichte verbindet

Kiel verändert sich – und das laufend. Mit geübtem Auge hält die Künstlerin Marija Behrendt die Vergangenheit und Entwicklung der Stadt fest. Die Auftraggeber ihrer sogenannten Bauentwicklungs-Collagen stehen Schlange. Was macht die Künstlerin so besonders, dass sogar London und New York anfragen?

Kiel. Begabungen sind eine gute Sache. Doch was tun, wenn man gleich mehrere davon hat? Die Kielerin Marija Behrendt konnte sich zum Glück einfach ausprobieren. Und ist heute als Künstlerin bis 2024 komplett ausgebucht. Sehr ungewöhnlich in diesem Beruf. Doch die 44-Jährige schafft einen beeindruckenden Spagat: zwischen Kunst und Kieler Stadtgeschichte. Die Auftraggeber stehen Schlange.

In der Kieler Haßstraße haben wir uns verabredet. Hier steht ihr neuestes Projekt. Marija Behrendt hat sich auf Bauentwicklungs-Collagen spezialisiert. „Nach dem Studium an der Kieler Muthesius-Kunsthochschule steckte ich in einem echten Dilemma“, sagt sie. „Ich hatte an allem Spaß. An Architektur, an Fotografie, an Grafikdesign und künstlerischem Ausdruck.“ Doch statt sich über die vielfältigen Interessen und Fähigkeiten zu freuen, wusste sie zunächst nicht so recht, wo sie denn nun beruflich Fuß fassen sollte.

Nach einer Ausstellung in den KN kamen die Aufträge

Zum Glück machte eine Ausstellung vor zehn Jahren die Entscheidung leichter. Die fand just in den Kieler Nachrichten statt. Denn nachdem sie im Medienhaus in der Fleethörn ihre Kunst aufgehängt hatte, entdeckte sie der erste große Kunde. Ein renommierter Bauunternehmer aus der Landeshauptstadt. „Auf einem Bild hatte ich einen Baukran von seiner aktuellen Baustelle am Stena-Terminal dargestellt“, erinnert sie sich. „So ein Bild wollte er auch für seine Partner haben.“

Aus dem ersten Auftrag entwickelten sich dann viele folgende, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden sind. Der aktuellste ist in der Haßstraße. Wo einst die Synagoge stand, wuchs ab 2019 ein Neubau in die Höhe. Inzwischen ist der Bau fertiggestellt.

Aus bis zu 150 Einzelteilen entsteht eine Bauentwicklungs-Collage

Marija Behrendt hat unzählige Stunden an der Baustelle verbracht. Hat die Entwicklung verfolgt, die Arbeiter beobachtet und fotografiert. Im Kieler Stadtarchiv recherchierte sie parallel, wie das Gebäude und sein Umfeld einst ausgesehen haben und vereinte schließlich alles in ihrem Atelier zu einem Gesamtkunstwerk. Aus oft bis zu 150 einzelnen Skizzen, Fotos und Dokumenten komponierte sie am Schluss am Computer eine Einheit.

Die Kunstdrucke von Marija Behrendt haben eine Größe von eineinhalb Metern

„Für viele sieht das auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein Wimmelbild“, sagt sie fast entschuldigend, „aber am Ende entstehen daraus Kunstdrucke in einer Größe von eineinhalb Metern.“ So sehe man alles ganz genau.

So zum Beispiel Fertigteile des Neubaus, den Rohbau, die Zierklinker. Anhand historischer Dokumente hat Marija Behrendt zudem den Straßenzug rekonstruiert, wie er einst war. „Sehr bekannt war damals das Telemannsche Haus, das früher neben dem heutigen Neubau stand, und das es leider nicht mehr gibt“, sagt sie und zeigt eine Skizze des imposanten Gebäudes mit verspielen Schnitzereien.

Sogar die einstige Synagoge in Kiel spielt eine Rolle

Um die einstige Synagoge unterzubringen, auf der der Neubau entstanden ist, hat sie einfach die jüdische Einrichtung gespiegelt dargestellt. Außerdem hat sie einen Auszug zur Straße aus dem Kieler Stadtbuch von 1264 eingearbeitet und eine Erklärung, wie sich der Straßenname entwickelt hat.

Wer genau schaut, entdeckt auch einen kleinen Hirsch. „Die Grafen von Holstein hielten hier in der Haßstraße einen Hirschgarten“, erklärt die Künstlerin. Aus der Hirschstraße sei dann irgendwann über Hertstrate und Hartstrate der Name Haßstraße entstanden.

Marija Behrendt: „Kiel war für mich früher so schön wie Paris“

Auch die Nikolaikirche wurde auf der Bauentwicklungs-Collage verewigt. „Bewusst habe ich aber den unteren Bereich so gezeichnet, wie er vor der Zerstörung im Krieg war – mit Ecktürmchen“, sagt sie. „Vorm Zweiten Weltkrieg war Kiel für mich so schön wie Paris. Deshalb zeige ich gerne, wie es mal war.“

Die Haßstraße war eine der ersten Straßen Kiels

Auch historische Baufragmente, wie sie bei der Aushebung der Baugrube gefunden wurden, hat sie auf ihrem Bild mit einbezogen. Genauso wie eine grobe Zeichnung vom Stadtplan Kiels um 1700. „Damit wird dokumentiert, dass die Haßstraße eine der ersten Straßen Kiels war.“

Doch nicht nur das Historische vereint Marija Behrendt in ihrem Werk. Auch das aktuelle Zeitgeschehen kommt nicht zu kurz. So finden sich die Ukraine-Flagge, ein Peace-Zeichen und eine Corona-Maske auf einem Laternenpfahl. Für die Bauherren hat die Künstlerin zudem noch einen ganz speziellen Insider-Kick versteckt. „Als Sticker habe ich die Kieler-Woche-Logos aus den Geburtsjahren der Bauherren integriert. Mal sehen, ob sie es merken“, sagt die Künstlerin.

Während Marija Behrendt die Feinheiten in ihren Werken erklärt, schwingt auch immer so etwas wie eine Melodie mit. Denn wie eine Musik-Komposition kreiert sie ihre Werke. Beim Blick auf Gebäudetreppen, gezeichnete Balkone und Linien kann man erahnen, dass ihr grafischer Bezug melodisch gedacht ist. Fast so wie eine Fantasie-Partitur. „Ich bin leider eine Perfektionistin“, sagt sie und schiebt lachend hinterher: „Aber nur im Beruf.“

Ausstellungsanfragen kommen sogar aus London und New York

Dass sie heute so gefragte Kunst kreiert – sie erreichten bereits Ausstellungsangebote aus London und New York –, habe sie ihrem ersten Auftraggeber zu verdanken. „Der ließ mir damals völlig freie Hand.“ So habe sie sich selbst erlaubt, die Trennung von Fotografie, Architektur, Kunst und Grafik aufzubrechen und eine „völlig neue Bildsprache“ zu entwickeln.

Ihre Intention bei den Kunstwerken: „Mir ist wichtig, dass die Menschen teilhaben können an den Veränderungen ihrer Umgebung.“ Ihre Kiel-Liebe trage sie dabei durch die Projekte. „Ich möchte dem Hastigen, Flüchtigen etwas entgegensetzen und auf die Entwicklung hinweisen.“

Auch die Entwicklung am Hafen von Kiel und im Wissenschaftspark wurden dokumentiert

Das "spannende Spiel mit den Zeiten" fasziniert viele ihrer Kunden. So hat sie Neubauprojekte im Wissenschaftspark, in der Wahlestraße, am Hafen, in der Schauenburgerstraße sowie bei der Anschlussstelle Kiel-Mitte künstlerisch begleitet. Ihre Arbeiten sind dabei immer streng limitiert. Maximal zehn Drucke gibt es pro Werk.

Eineinhalb Meter groß sind die fotografischen Bilder (C-Prints), die hinter Glas präsentiert werden („dadurch leuchten sie ganz wunderbar“). Viele der Bilder hängen inzwischen im öffentlichen Raum, sodass auch die Kielerinnen und Kieler auf diesem Wege an der Entwicklung ihrer Stadt teilhaben können.

Marija Behrendt, die mit ihrer vierköpfigen Familie am Tröndelsee lebt und dort auch ihr Atelier hat, ist als Künstlerin angekommen. Nicht nur mit ihren Auftragsarbeiten. Sondern auch mit ihren anderen künstlerischen Werken. Die verkauft sie inzwischen in ganz Deutschland. Stets streng limitiert auf 20 Stück. „Ich will ja schließlich nicht jahrzehntelang das Gleiche machen“, sagt sie und lacht.