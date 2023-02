﻿Orchesterklasse in Kiel: So funktioniert Integration mit musikalischer Note

Bei einem kleinen Konzert, dirigiert von Projektleiterin Isabelle Küster, zeigte die Orchesterklasse der 3 c der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel ihr Können.

Kiel. Ein wenig verwundert reagiert Isabelle Küster auf die Frage, ob in ihrer Klasse eines der Instrumente mehr als andere verschmäht worden sei – also als weniger gegolten habe. „Coolness als Kategorie gibt’s da eigentlich gar nicht“, versichert die Musikpädagogin der Musikschule Kiel. Sie leitet an der Ellerbeker Gerhart-Hauptmann-Schule (GHS) das Projekt „Orchesterklasse“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Isabelle Küsters Aussage ist glaubhaft. Wer vorher gesehen hat, wie beherzt und konzentriert die Drittklässler nach dem Einspielen, das schon ein wenig nach echtem Orchester klingt, in die Querflöten blasen, auf Cajóns trommeln, Gitarrenakkorde schrammeln und Bögen über die Geigensaiten streichen, spürt die Spielfreude und die interkulturell integrative Kraft des gemeinsamen Musizierens.

Finanziell unterstützt wird das „Orchester Kunterbunt“, das es seit August 2022 gibt, durch ein Gemeindienstprojekt des Rotary Clubs (RC) Kieler Förde mit jährlich 10 000 Euro. Rotarierer und Musikschule Kiel teilen sich die Kosten für Instrumente, Notenständer, Noten und Personal. Außerdem flossen noch 5000 Euro Erlös aus einem Benefizkonzert des Clubs in das Projekt.

Die Absichtserklärung zur finanziellen Unterstützung gelte zunächst für zwei Jahre, sagt Hans-Michael Kiefmann, Präsident RC Kieler Förde. „Ein tolles soziales Miteinander“ erlebe sie hier, lobt Claudia Langer, Gemeindienstbeauftragte des RC Kieler Förde. „Das ist Integration at it’s best!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Musikpädagogin Isabelle Küster begleitet Orchesterklasse der 3c der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel auf dem Klavier Dion, Meyra, Ilayda, Umar und Meryem (von links). © Quelle: Sven Janssen

Das „Orchester Kunterbunt“ ist eine Besonderheit. Für gewöhnlich werden derartige Orchesterklassen in Orientierungsstufen von Gymnasien eingerichtet – und nicht in Grundschulen, erklärt Musikschulleiter Rainer Engelmann. Vier seiner Fachlehrkräfte unterrichten die Mädchen und Jungen im Rahmen des regulären Stundenplans: Dienstags wird im Klassenverband musiziert, mittwochs in Kleingruppen. Hinzu kommt betreutes Üben am Nachmittag. Ziel sei es schlicht, so Engelmann, so früh wie möglich mit dem Musizieren anzufangen.

Orchesterklasse Kunterbunt in Kiel: Halbes Jahr Vorbereitung vor dem Start

Musikpädagogin Küster hatte die 3 c bereits ein halbes Jahr vor dem Start auf die Orchesterklasse vorbereitet. Erklärt, was es bedeutet, ein Instrument zu lernen und sorgsam mit ihm umzugehen, zusammen Musik zu machen und aufeinander zu achten. „Achtung, Leute, jetzt geht’s los!“, ruft Küster, und das kleine Konzert des Orchesters Kunterbunt beginnt. Erst „A, a, a, der Winter, der ist da“, danach „Süße Drops“. Es folgt der „Tanz der wilden Pferde“. Und dann geht’s zum Üben in die Kleingruppen.

Noch liegen liegen fünf Geigen sternförmig auf dem Boden. Erst sollen die Kinder bei Isabelle Küster die Geigenbögen in der Hand auf- und abwandern lassen. Hier und da hilft die Musikpädagogin beim Warmstreichen ein wenig bei der Fingerhaltung, spielt kurz einen Akkord auf ihrer Geige vor, setzt sich ans Klavier und begleitet die kleine Schülerschar. „Prima!“, lobt sie und reckt zwei Daumen.

Orchesterklasse Kunterbunt in Kiel: Lukas bekommt von Musikpädagogin Swantje Tangermann Tipps, wie er die Löcher in der speziellen Kinderquerflöte mit gebogenem Kopfstück noch besser zu fassen bekommt. © Quelle: Sven Janssen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Räume weiter ist „Beethovens Neunte“ ist klar zu erkennen. Während Maria, Lina und Kenan erfolgreich nach geraden Noten tasten, hilft Swantje Tangermann Lukas ein bisschen mit den Fingern auf den Löchern der speziellen Kinderquerflöte mit gebogenem Kopfstück. Noch kurz reingeschnuppert bei den Akustikgitarren, wo Nikolas Lundström Patrakka fünf Kindern die Noten erst vorsingt und sie dann nachspielen lässt.

Begeistert seien die Mütter und Väter gewesen, hätten spontan applaudiert, als das Projekt damals während eines Elternabends vorgestellt wurde, berichten übereinstimmend GHS-Leiterin Sabine Camps und ihre Stellvertreterin Nicola Braun, Klassenlehrerin der 3 c. Probleme, die Kinder bei der Stange zu halten, gebe es nicht.

„90 Prozent der Kinder hier hätten ohne das Projekt kein Instrument in die Hand genommen“, sagt Braun. Extrem wertvoll sei diese Möglichkeit zur Interaktion, sei die Wertschätzung, die die Schüler erführen. Auch die Eltern seien stolz. Einige Kinder hätten sogar ein Instrument als Weihnachtsgeschenk bekommen. Glückstrahlend sagt Nicola Braun: „Mir geht jedes Mal das Herz wieder auf.“