Sie sind vielen Menschen in Kiel ein Ärgernis: E-Scooter, die Gehwege blockieren und Stolperfallen sind. Nun hat die Stadt reagiert und Abstellflächen eingerichtet – zur Freude der Verleiher der elektrischen Roller. Ein Anbieter fordert, mehr Pkw-Parkplätze in E-Scooter-Stationen umzuwandeln.

Kiel. Es ist ein mittlerweile vertrautes Bild in Kiel: E-Scooter, die mitten auf dem Bürgersteig stehen, den Weg blockieren und im Dunkeln ein Stolperrisiko darstellen. Mit diesen mobilen Hindernissen auf den Straßen will sich die Stadt nicht weiter zufriedengeben – und reagiert: An fünf Standorten in Kiel wurden spezielle E-Scooter-Abstellplätze geschaffen. Bei den Verleihern der elektrischen Roller stößt das auf Zustimmung, am Frei-Parken-System wollen sie aber vorerst festhalten.

Sie ist nur rund 15 Meter lang, doch auf ihr parken teilweise bis zu 30 elektrisch betriebene Roller: Am Stresemannplatz wird deutlich, mit welcher Dimension die E-Scooter den Verkehr in Kiel bereits prägen. Auf der eigens eingerichteten Abstellfläche im Zentrum der Stadt stehen die Scooter der Verleiher Tier, Bolt und Lime – und das nicht zu knapp.