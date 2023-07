Seehafen Kiel

Die „Nieuw Statendam“ mit Landstromanschluss auf der Jubiläumsreise am Dienstag in Kiel.

Es gibt eine Kreuzfahrtreederei, die ist in Kiel in Sachen Tradition unschlagbar. Bei der Holland America Line reicht sie bis 1895 zurück. Zur Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals kam damals die „Rotterdam“ nach Kiel. Am Dienstag wurde an Bord der neuen „Nieuw Statendam“ in Kiel gefeiert.

