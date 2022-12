﻿Wie Nathalie Stüben ihre Alkoholsucht überwand

Nathalie Stüben ist Anfang 30 und erfolgreich als Journalistin tätig, als sie sich eingestehen muss: Ich bin alkoholabhängig. In ihrem Buch, ihrem eigenen Podcast und auf Youtube erzählt sie von ihren Erfahrungen. Bevor sie am 14. Dezember nach Kiel kommt, berichtet sie im Interview vom Leben ohne Alkohol.

Kiel. Ein Leben ohne Alkohol? Für viele unvorstellbar. Auch bei Nathalie Stüben gehörte der Weißwein zum Alltag dazu. Doch irgendwann setzte ein Wandel ein. Seit mehr als sechs Jahren hat die 37-jährige Journalistin keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. In ihrem Buch „Ohne Alkohol: Die beste Entscheidung meines Lebens“ und ihrem Podcast „Ohne Alkohol mit Nathalie“ erzählt sie am Mittwoch, 14. Dezember, im Kulturforum in Kiel. Vorab sprachen wir mit der Autorin, die mit ihrer Familie in Rosenheim lebt, über Irrtümer, Freiheit und das letzte Glas Wein.

Frau Stüben, wenn Sie über den Weihnachtsmarkt schlendern, lockt Sie da nicht der Punschgeruch?

Nathalie Stüben: Manchmal katapultiert mich dieser Geruch tatsächlich zurück in meine Studienzeit. Als ich mit dieser Leere in mir am Glühweinstand stand und mich darüber ärgerte, dass meine Tasse immer zu schnell leer ist. Dieser Geruch erinnert mich daran, dass ich bei der ersten Tasse immer schon an die nächste und übernächste dachte. Und dass dieses Glühweintrinken oft mit einem Totalabsturz endete. Also locken tut mich dieser Geruch nicht. Wenn ich Glühwein rieche, bin ich einfach nur dankbar, dass ich keinen mehr trinken muss.

Nathalie Stüben ist Anfang 30, als sie sich eingesteht: Ich bin alkoholabhängig.

Gab es bei Ihnen einen konkreten Anlass, nicht mehr zu trinken?

Einen konkreten Anlass in dem Sinne gab es nicht. Aber was der Entscheidung voranging, waren sehr viele Morgen, an denen ich mir schwor, nicht mehr so viel zu trinken. Ich habe mir im Laufe der Jahre viele Trinkregeln aufgestellt, aber auf Dauer hat keine davon funktioniert. Mir ging es immer schlechter, Trinken wurde zur einzigen Sache, auf die ich mich ehrlich freute. Und irgendwann war mir klar, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und an einem dieser Morgen war mein Leidensdruck dann so groß, dass ich mir nicht mehr sagte, „jetzt trinkst du weniger“, sondern „jetzt hörst du auf“.

Haben Sie den Entschluss mit einem letzten Glas Wein gefeiert?

Nein, ich kann mich an mein letztes Glas nicht erinnern. Ich wurde halt morgens mal wieder neben einem fremden, nackten Mann wach. Fragte mich mal wieder, wo mein Handy und mein Portemonnaie sind, hatte wieder unfassbare Kopfschmerzen und diese Hoffnungslosigkeit im Bauch. Wachte einmal mehr mit dem Gefühl auf, dass mein Leben nur noch etwas ist, das es zu überstehen gilt. Ich lebte nicht mehr, ich existierte nur noch. Von Feiern war da schon lange keine Rede mehr.

Ab wann bin ich Alkoholiker – wenn die Hände zittern?

Woran erkennt man, dass Alkohol zum Problem wird? Wenn die Hände zittern? Wenn man morgens schon zur Flasche greift?

Daran erkennt man, dass man schwerstabhängig ist. Aber Alkoholprobleme beginnen schon viel früher. Das ist vielen nicht klar, aber schon die Tatsache, dass man sich Gedanken über seinen Alkoholkonsum macht, deutet darauf hin, dass man schon nicht mehr im gänzlich unproblematischen Bereich unterwegs ist. Ein Alarmzeichen ist meiner Meinung zum Beispiel auch, dass man Dinge googelt wie "wie viel Alkohol ist normal" oder "ab wann Alkoholiker". Oder, dass man sich schlecht vorstellen kann, ohne Alkohol auszugehen. Das sind keine Abhängigkeitskriterien, aber Alarmzeichen.

Alkoholprobleme entstehen oft durch Gewohnheit

In Ihrem Buch schreiben Sie von Irrtümern, die unsere Gesellschaft beim Thema Alkoholabhängigkeit prägen.

Ja. Ein typischer Irrtum lautet: Alkoholprobleme sind Symptome für andere psychische Probleme. Zum Beispiel Symptom für ein frühkindliches Trauma oder Folgen einer Depression. Das kann natürlich sein. Aber Alkoholprobleme entstehen ganz oft eben auch schlicht und ergreifend durch Gewohnheit. Bei mir war der Alkohol der Grund für meine Traurigkeit, für diese Leere und Hoffnungslosigkeit. Das zu verstehen, war sehr wichtig für mich.

7.9 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form

Laut Bundesgesundheitsministerium konsumieren rund 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Was läuft in unserer Gesellschaft falsch?

Wir behandeln Alkohol wie ein Lebensmittel, nicht wie eine harte Droge. Wir verharmlosen ihn und bringen schon unseren Kindern bei, dass er dazugehört und dass sie mal besser lernen sollten, "verantwortungsvoll" mit ihm umzugehen. Für rund 15 % wird das aber gar nicht möglich sein. Denn rund 15 Prozent der Menschen, die Alkohol trinken, werden abhängig davon. Und man kann vorher nicht sagen, wen's trifft. Ich denke, diese Zahl zeigt ganz gut, dass wir anders über Alkohol sprechen sollten.

Für Ihr Buch bearbeiteten Sie Fachliteratur, sprachen mit Experten. Was hat Sie bei Ihren Recherchen überrascht?

Insgesamt vor allem, wie stark sich das Fachwissen von dem unterscheidet, was sich beim Thema Alkoholabhängigkeit in den Köpfen der Allgemeinbevölkerung abspielt. Darunter fällt zum Beispiel dieser Irrglaube, dass jeglicher Abhängigkeit Traumatisierung vorausgeht. Oder dass man erst abhängig ist, wenn die Hände zittern. Darunter fällt aber zum Beispiel auch das Narrativ, dass man ein Leben lang krank bleibt. Das stimmt nicht. Alkoholismus ist heilbar. Nicht in dem Sinne, dass man irgendwann wieder „normal“ trinken kann, was auch immer das heißen soll. Sondern in dem Sinne, dass Betroffene irgendwann unabhängig sein können von dieser Droge. Dass Alkohol im Leben einfach keine Rolle mehr spielt.

Eine gute Zukunft ohne Alkohol

Sie selbst haben zu Beginn Ihrer Nüchternheit gedacht, ohne Alkohol gesellschaftlich erledigt zu sein. War Ihre Sorge berechtigt?

Nein, ich bin heute mehr denn je Teil dieser Gesellschaft. Ich habe eine Familie und ein Unternehmen gegründet. Ich weiß mittlerweile sehr genau, wer ich bin und wofür ich stehe. Und ich habe mittlerweile das Selbstvertrauen, mich mit diesen Positionen in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Das alles habe ich meiner Abstinenz zu verdanken.

Nathalie Stüben, „Ohne Alkohol: Die beste Entscheidung meines Lebens“ (Kailash-Verlag, 16 Euro). Die Autorin kommt am Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr, zur Lesung im Rahmen der Reihe „Literatur Pur“ ins Kulturforum, Andreas-Gayk-Str. 31, Kiel. Karten: 10 Euro zzgl. VVK, Abendkasse 14 Euro. Die Veranstaltung wird unterstützt vom Blauen Kreuz sowie der Kieler Stadtmission.