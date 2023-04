﻿Wie die künftige Kieler Rathaus-Kooperation ausfallen könnte

Kiel. Die Spannung steigt: In nicht einmal drei Wochen bestimmen die Kielerinnen und Kieler bei der Kommunalwahl die Zusammensetzung der künftigen Ratsversammlung. Die Parteien stecken mitten im Wahlkampf und können ihre Erfolgschancen nur erahnen. Von den Ergebnissen hängt ab, wie die neue Rathaus-Kooperation aussehen wird. Wer will mit wem in der Ratsversammlung eine feste Mehrheit bilden?

Die Parteien halten sich zu dieser Frage zurück. Schließlich ist längst nicht ausgemacht, dass Sozialdemokraten und Grüne ihre Kooperation fortsetzen können. Dabei sind solche Vereinbarungen auf kommunaler Ebene nach Vorbild von Koalitionen in Landes- oder Bundesparlamenten gar nicht vorgesehen. Streng genommen gehört die Ratsversammlung noch nicht einmal zur gesetzgebenden, sondern zur vollziehenden Gewalt. Das kümmert die Parteien jedoch wenig.

Kommunalwahl in Kiel: SPD und Grüne beanspruchen die Führung

Am weitesten wagt sich die SPD vor. „Wir haben schon immer die gute und enge Zusammenarbeit mit den Grünen betont“, sagt Kreisvorsitzende Gesine Stück. „Ich bin mir sicher, dass wir das auch in Zukunft tun können.“ Beim bisherigen Partner klingt das so: „Wir streben eine Kooperation an, beteiligen uns aber nicht an Farbenspielen“, sagt Grünen-Kreisvorsitzender Philipp Walter.

Beide Parteien beanspruchen die Führung. Besonders die Grünen sind sich ihrer Chancen bewusst. „Wir treten in Kiel nicht an, um zweitstärkste Kraft zu werden“, so Walter selbstbewusst. Seine Partei hatte in den vergangenen Wahlen starke Ergebnisse erzielt. Das ist auch der CDU klar. „Wir müssen erst einmal die Mehrheiten abwarten“, sagt Spitzenkandidat Rainer Kreutz mit Blick auf eine mögliche Kooperation.

„Es könnte sein, dass die Grünen einen Durchmarsch machen, was ich nicht hoffe. Klar ist, dass wir mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD haben, etwa beim Thema Verkehr“, so Kreutz. Seine Partei sei aber offen für verschiedene Möglichkeiten. „Wenn wir stärkste Kraft werden, müssen die anderen etwas bieten“, so der Christdemokrat.

Dabei hält er gar nicht so viel von festen Kooperationen auf kommunaler Ebene. „Ich bin ein Freund von wechselnden Mehrheiten.“ Er erinnere sich zum Beispiel an 2017, als die Grünen die damalige Kooperation mit SPD und SSW platzen ließen. „Damals haben wir für kurze Zeit mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt“, so Kreutz. Der Kommunale Ordnungsdienst zum Beispiel gehe auf die Zustimmung von SPD und CDU zurück.

Kieler CDU würde trotz Skepsis Rathaus-Kooperation eingehen

Den Bürgern bringe diese Form des politischen Prozesses mehr – „und wir sind ja für die Bürger da“. Ideen der Parteien, die nicht der Kooperation angehören, landeten allzu oft im Papierkorb, „das tut weh“, sagt Kreutz. Dennoch werde die CDU eine Kooperation eingehen, wenn sich die Chance bietet.

Überzeugter zeigt sich die SPD. „Eine Kooperationsvereinbarung ist ein Leitfaden für zielgerichtete, stringente Politik. Sie verhindert, dass es beliebig wird“, sagt Spitzenkandidatin Christina Schubert. Ihr zufolge müssen alle möglichen Partner nach der Wahl miteinander sprechen.

„Bei wechselnden Mehrheiten muss man sich mehr ins Zeug legen“, räumt Anke Oetken, Spitzenkandidatin der Grünen, ein. Aber: „Eine Kooperation gibt mehr Planungssicherheit, auch für die Menschen in Kiel“, so Samet Yilmaz, Listenplatz 2.

Knelangen: „Wechselnde Mehrheiten in Kiel realitätsfremd“

Das Phänomen, dass Ratsfraktionen nach Kooperationsräson statt nach Überzeugung abstimmen, sieht auch der Kieler Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen. Der Antrag einer dritten Fraktion werde abgelehnt, selbst wenn nur einer der beiden Partner dagegen sei. Dabei soll die Ratsversammlung der Ort sein, „an dem um die besten Lösungen gerungen wird“, so der CAU-Professor.

„In den Kommunen sind Lösungen statt Parteienstreitereien gefordert. Aber in Städten der Größe Kiels ist es realitätsfremd, immer neue Mehrheiten zu suchen“, so Knelangen. „Das wäre zu komplex, weil die Anforderungen an die Vorbereitung von Entscheidungen sehr hoch sind.“ Die Bildung von Kooperationen geht ihm zufolge darauf zurück, dass heute keine Partei mehr die absolute Mehrheit erreicht und allein daraus die Führungsrolle ableiten kann.