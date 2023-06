﻿Wie Sportfreunde Stiller beim Konzert in Kiel plötzlich Zuwachs bekamen

Kiel. Solche Storys schreibt sie, die Kieler Woche. Da steht also ein junger Mann namens Klaas – oder auch Claas – mittendrin in der gewaltigen Menge auf dem Rathausplatz. Hält ein handbeschriebenes weißes Schild hoch: „Darf ich mitspielen?“ Wird während des anderthalbstündigen Konzerts erspäht von Sportfreunde-Stiller-Schlagzeuger Florian Weber. Ein paar Songs später hängt eine Akustikgitarre um den Hals von Klaas – oder Claas. Rotwanging zieht er eine konzentrierte, toughe Schnute und rockt mit Sportfreunde Stiller deren Hit „Ein Kompliment“.

„Oh Mann, was bist du für eine coole Sau!“, lobt Peter Brugger, Sänger und Gitarrist der bayerischen Band, Klaas/Claas nach seinem Spontaneinstieg auf der Rathausbühne. Der junge Mann kriegt von ihm noch eine Umarmung, eine Flasche Bier in die Hand gedrückt und einen Riesenapplaus vom vieltausendköpfigen Publikum. Für ihn sei es „allmählich okay, wenn Klaas die Band übernimmt“, hatte Brugger vor „Ein Kompliment“ noch gewitzelt. Denn bei dessen Entdeckung in der Menge hatte der Sänger noch gescherzt: „Wir müssen das als Band erst mal verarbeiten, dass da ein Neuer kommt.“

Publikumsnähe bereitet Brugger offenbar grundsätzlich keine Probleme. Zweimal taucht er während der Zugabe in die Massen ein. „It’s dancing time!“, verkündet der Sänger beim neuen Song „Du bist eine Bank“, klettert übers Absperrgitter und tanzt durch die Massen. Gleich beim nächsten Song, „Ich Roque“, stromert er samt E-Gitarre schon wieder da unten herum und kehrt mit einem strahlenden Lächeln unter der notorischen Schirmmütze auf die Bühne zurück.

Der Anpfiff hatte sich mit 20 Uhr eine Viertelstunde verzögert. Brugger, Weber und Rüdiger „Rüde“ Linhof (Bass, Keyboard) starten mit „Eine Hymne auf Dich“ dynamisch in ihr Set. Schlag auf Schlag hauen sie noch zwei ältere Nummern raus – „Komm schon“, „Alles roger!“. „Moin und servus“, grüßt Brugger, bevor „New York, Rio, Rosenheim“ stürmisch begrüßt wird von den Fans. Die singen mit, auch bei „Der Titel vom nächsten Kapitel“, und Brugger sagt: „Ihr habt gut gesungen, wenngleich ein wenig schüchtern. Ihr müsst euch nichts denken, ich kann auch nicht richtig singen.“

„Applaus, Applaus“ widmet Brugger der „feierwütigen Mädels-Clique in der Mitte“, sagt: „Ich glaube, ihr kennt nicht allzu viele Songs von uns, aber ihr habt Bock auf Party.“ Nach „Wie lange sollen wir noch warten“ verkündet Brugger, er habe im Publikum einen HSV-Hut erspäht. „Wo sind die Fans von Holstein Kiel?“ Machen sich prompt lautstark bemerkbar. „Fin Bartels, wir lieben Dich!“, ruft Brugger. Punkig dreschen Sportfreunde Stiller „1. Wahl“ aus den Boxen, bauen überraschend – und gar nicht übel mehrstimmig – plötzlich „I Want It That Way“ von Backstreet Boys ein.

Mitten im Publikum, hier das Gesicht halb verdeckt von seinem weißen Schild, stand Klaas oder Claas – und wollte gern mitspielen. © Quelle: Frank Peter

Vor der Zugabe gibt’s mit dem knackigen „Wunderbaren Jahren“ erst noch „was zum Schütteln“ (Brugger); dann sind Sportfreunde Stiller aus der Kabine wieder fix aufm Platz für eine Nachspielzeit mit vier Nummern. „Habt ihr noch Bock?“, fragt Brugger. „Habt ihr noch Zeit? Wir auch!“ Jetzt wird’s ausnahmsweise auch mal romantisch mit „Lass mich nie mehr los“, und nach bereits erwähnter „Bank“ und „Roque“ setzt „Siehst du das genauso?“ den Schlussakkord. In dem Lied singt Brugger: „Wie geht’s dir eigentlich?“. Dem Publikum? Offenbar bestens.

