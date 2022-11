﻿Wieder zahlreiche laute Böller-Detonationen in der Nacht in Kiel

In der Nacht zum Sonnabend sind wieder viele Kieler um den Schlaf gebracht worden. Besonders in den Stadtteilen Mettenhof und Gaarden wurde laute Explosionen gemeldet. Anders als am vorigen Wochenende konnte die Polizei diesmal aber keine Böller sicherstellen.

Kiel. Zwischen 20 und 2 Uhr gab es in der Nacht zum Sonnabend im Kieler Stadtgebiet wieder zahlreiche laute Detonationen. Einsätze wurden diesmal aber nicht ausgelöst.

In sozialen Netzwerken beklagten sich „Ohrenzeugen“ über die Ruhestörung. Los ging es diesmal gegen 20 Uhr in den Bereichen Mettenhof und Gaarden. Mehrere schwere Detonationen waren dort zu hören.

Am Halloween-Wochenende hatte die Kieler Polizei in Mettenhof bei Jugendlichen etliche Böller sichergestellt. In dieser Nacht gab es keine Aufgriffe, wie die Leitstelle der Polizei am Sonnabend auf Anfrage mitteilte.

Illegales Feuerwerk scheint aber angesichts der Detonationen bereits jetzt in Kiel sehr weit verbreitet zu sein. Die Lautstärke der Explosionen deutet auf Feuerwerk aus Osteuropa hin, wie beispielsweise die sogenannten Polenböller.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Zünden von Pyrotechnik der Klasse 2 erst zu Silvester erlaubt ist. Diese Böller dürfen maximal 50 Gramm Schwarzpulver enthalten und beim Knall die Lautstärke von 120 Dezibel nicht überschreiten.

Zoll und Polizei sind wachsam

Die aus Polen importierten Böller dürfen gar nicht gezündet werden. Sie haben nicht selten die doppelte oder sogar dreifache Menge Schwarzpulver.

Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz werden mit Geldstrafen von bis zu 50000 Euro geahndet. Auf den Einfuhrwegen für die Polenböller ist außerdem auch der Zoll wachsam.

Erst am Sonntag stoppte der Zoll im Oderland einen aus Polen kommenden Transporter mit 143 Kilogramm Feuerwerk auf der Ladefläche.