Nach dem spektakulären Aus für das Kieler Restaurant Maratea kehrt Anfang Juli wieder Leben in seinen Gastraum ein. Die neuen Betreiber setzen auf italienische Küche – aber auf ein anderes Erfolgsrezept. Die Nachgeschichte des Maratea geht derweil abenteuerlich weiter.

Kiel. Wer in diesem Jahr am Restaurant Maratea in der Dänischen Straße vorbeikam, sah immer nur den verlassenen Gastraum des Edel-Italieners, der nach seiner Eröffnung im Sommer 2022 kein halbes Jahr überlebt hat. Doch seit einiger Zeit hängen in den Fenstern des Lokals Zettel, auf denen neues Personal gesucht und eine Wiedereröffnung angekündigt wird. Jetzt steht der Termin fest: Ab Mittwoch, 5. Juli, ist in der Dänischen Straße 12 wieder Betrieb.