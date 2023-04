﻿Wieso ein bunter Marinehubschrauber über Kiel unterwegs war

Kiel. Bei traumhaftem Flugwetter zog am Mittwoch den ganzen Vormittag über ein knallbunter Helikopter seine Runden über Kiel. Die Maschine hatte am Rumpf neben den Deutschland-Farben auch einen großen Raubtierkopf aufgemalt.

Es handelte sich um ein Übungsvorhaben des Marinefliegergeschwaders 5 aus Nordholz in Niedersachsen. In dieser Woche sind mehrfach Hubschrauber des Geschwaders in Kiel. Auf dem Programm stehen nach Informationen aus der Marine Übungen mit der Fregatte „Sachsen-Anhalt“, die gerade Probefahrten in der Kieler Bucht absolviert.

Dabei war am Mittwoch ein ganz besonderer Sea Lynx mit der Marine über Kiel im Einsatz. Es war die Maschine mit der Nummer 83+26 auf dem Rumpf.

Dieser Hubschrauber trägt seit einigen Wochen eine bunte Sonderbemalung mit den Deutschlandfarben und dem Kopf eines Luchses. Luchs ist die deutsche Übersetzung für die englische Bezeichnung Lynx.

Landezone im Marinestützpunkt

Der bunte Sea Lynx kreiste von kurz vor 9 bis 12 Uhr über Kiel. Dabei steuerte die Besatzung mehrfach den zur Landezone umfunktionierten Sportplatz im Marinestützpunkt an.

In Kiel nutzte die Maschine auch die Infrastruktur des Flughafens für die Versorgung mit Treibstoff. So konnte der Hubschrauber länger in Kiel bleiben.

Die „fliegende Raubkatze“ gehört zu den letzten 22 Maschinen dieses Typs, die die deutsche Marine hat. Seit 1981 wird dieses Modell als Bordhubschrauber für die Fregatten eingesetzt.

Ursprünglich waren es 26 Hubschrauber, die für die Marine angeschafft wurden. Vier Maschinen sind jedoch bei Unfällen zwischen 1993 und 2000 abgestürzt. Zwei stürzten im Atlantik ab und je einer im Mittelmeer sowie Dithmarschen.