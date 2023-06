﻿„Wilderei“ zur Kieler Woche: Darüber ärgern sich „Hempels“-Verkäufer

Angebliche Verkäufer des Straßenmagazins „Hinz & Kunzt“ aus Hamburg „wildern“ auf der Kieler Woche – und fragen nach Spenden. Das sorgt für Unmut: Stamm-Verkäufer des „Hempels“-Hefts aus Schleswig-Holstein haben nicht nur Sorge vor Umsatzeinbußen. Das sind die Hintergründe.

Kiel. Inmitten all der sommerlichen Leichtigkeit fallen auch Last und Leid der Menschen auf, die auf der Schattenseite stehen – und die auf der Kieler Woche ihr Glück suchen. Obdachlose campieren in Hauseingängen, bettelnde Menschen kämpfen mal mehr, mal weniger penetrant um Einnahmen. Stress gibt es jetzt um den Verkauf und das Betteln mit dem Straßenmagazin „Hinz & Kunzt“ aus Hamburg. Denn diese Hefte sind in Kiel, wo traditionell „Hempels“ verkauft wird, nicht erwünscht.