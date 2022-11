﻿Wilhelmplatz in Kiel wegen Demonstration am Mittwoch für Autos gesperrt

Abschlepper sollen am Mittwoch notfalls am Wilhelmplatz zum Einsatz kommen. (Archiv).

Kiel. Der Wilhelmplatz ist am Mittwoch, 16. November, für Autos gesperrt. Grund ist eine große Gewerkschaftskundgebung mit voraussichtlich Tausenden von Teilnehmern am Mittag. Da bereits am Morgen ab 6 Uhr eine Bühne auf dem Platz aufgebaut wird, fordert die Stadt Kiel Autofahrer auf, ihre Fahrzeuge rechtzeitig entfernen. Das Ordnungsamt der Stadt wird Pkw, die die Aufbauarbeiten behindern, notfalls bereits am Morgen abschleppen.

Viele Autohalter hatten sich in der Vergangenheit wiederholt nicht rechtzeitig über die Bedingungen des Abstellens und die Ausschilderungen auf dem Wilhelmplatz informiert. Bei den Sperrungen für den Jahrmarkt und einen Zirkus waren in den vergangenen Wochen zum Teil über 50 Autos abgeschleppt worden.

Wie die Stadt Kiel mitteilt, soll die Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall bis 16 Uhr andauern. Anlass ist der laufende Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber konnten sich am Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde nicht auf eine Annäherung bei den Forderungen verständigen.

Im ganzen Kieler Stadtgebiet soll es am Mittwoch zu Behinderungen kommen

In Kiel plant die Gewerkschaft deshalb am Mittwoch mehrere Demonstrationszüge, die sich sternförmig zum Wilhelmplatz bewegen werden. In einer Art „Küstenaktionstag“ sollen auch in anderen norddeutschen Hafenstädten Kundgebungen erfolgen.

Deshalb ist tagsüber im Kieler Stadtgebiet auch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ob mit der Demonstration auch Warnstreiks bei den Betrieben einhergehen, ist noch unklar.