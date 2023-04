﻿Jahrmarkt in Kiel startet am Freitag, 14. April: Das erwartet die Besucher

Die Jahrmarktsaison 2023 startet am Freitag in Kiel: Auf dem Wilhelmplatz geht der Rummel in eine neue Runde – und hat einiges zu bieten. Was Besucherinnen und Besucher erwartet, lesen Sie hier.

Beim Aufbau des kleinen Riesenrades des Frühjahrsmarktes auf dem Wilhelmplatz in Kiel: Timo Böge (links) und Timo Klein.

Kiel. Etliche schwere Lkw rücken seit Dienstagmorgen auf dem Wilhelmplatz an – voll ausgestattet mit allem, was den Besuchern ab Freitag, 14. April, Spaß bereiten soll: Fahrgeschäfte, Losbuden und Stände mit Süßwaren und herzhaften Leckereien werden aktuell für den Frühjahrsmarkt aufgebaut.

Noch dominieren statt Spaß und Entspannung jedoch mehr Schweiß, Konzentration und Muskelkraft. Vor allem bei Marcel Böttger. Der Schausteller war mit seinem neuen Fahrgeschäft „Kaleidoskop“ angereist, doch beim Aufbau streikte noch die Hydraulik vom Lkw: „Es geht hier um vier Zentimeter und es hakt noch“, sagte der Schausteller und wurde schon etwas nervös. Nach einer halben Stunde konzentrierter Arbeit brachten er und seine Kollegen die Hydraulik wieder in Schwung – und der Spaßparcours konnte aufgebaut werden.

Böttger hatte das „Kaleidoskop“ von einem Kollegen gekauft und es in Schuss gebracht. Mit einer 3D-Brille kann man sich auf einem Parcours durch eine virtuelle Welt begeben – Schwarzlicht und andere Effekte inklusive.

Viele Fahrgeschäfte auf dem Jahrmarkt in Kiel

Insgesamt stehen sechs große und acht Kinderfahrgeschäfte ab Freitag für die Besucher bereit, erzählte Timo Klein, stellvertretender Präsident der Schausteller in Schleswig-Holstein. Er selbst baute am Mittwochnachmittag sein Mini-Riesenrad auf und hofft nun auf gutes Wetter zum Start der Jahrmarktsaison am Wochenende: „Damit steht und fällt alles“, sagte er. Die meisten Schausteller kommen gerade vom Jahrmarkt aus Flensburg: „Das lief schon mal gut an“, erklärte Klein.

Jasmin Scheper-Voß ist im zweiten Jahr auf dem Wilhelmsplatz mit dem „lustigen Hühnerstall“. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Energiepreise beschäftigen die Schausteller in Kiel

Die Energiepreise machen vielen Schaustellern, die auf Starkstrom angewiesen sind, zu schaffen. „Noch kommen wir klar, aber man spürt die Preissteigerungen schon“, sagt auch Jasmin Scheper-Voß, die ihren Stand „Der lustige Hühnerstall“ aufbaute. Dabei bringt man Hühner-Figuren per Zielwurf zum Hopsen und kann Preise gewinnen. Sie ist zum zweiten Mal mit ihrem Stand auf dem Wilhelmplatz dabei. „Vorher hatten wir eine andere Route, aber wir kommen hierher gern wieder“, sagte die Flensburgerin.

Wilhelmplatz in Kiel für Autos gesperrt

Für die Autofahrer bedeutet der Jahrmarkt wieder fast zweieinhalb Wochen Einschränkungen, denn der sonst zumeist als Parkplatz genutzte Wilhelmplatz ist noch bis einschließlich Dienstag, 25. April, 12 Uhr gesperrt. So lange dauert der Abbau der Fahrgeschäfte und Buden nach dem Markt, der bis Sonntag, 23. April, läuft. Auch die Fahrradbügel an der Fahrradstation sind in diesem Zeitraum nicht zugänglich.

Öffnungszeiten für den Jahrmarkt auf dem Wilhelmsplatz

Der Frühjahrsmarkt findet von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 23. April, statt. Er ist täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Freitags und sonnabends bleiben die Buden und Fahrgeschäfte sogar bis 23 Uhr offen. Einen Ruhetag wird es nicht geben.