﻿Kieler Schüler holen Bücherverbrennung ins Gedächtnis der Stadtgesellschaft zurück

90. Jahrestag auf dem Wilhelmplatz

Eindrücklicher Auftritt in schwarzen Kapuzenpullovern: Oberstufenschülerinnen und -Schüler des RBZ-Wirtschaft erinnern auf dem Wilhelmplatz mit einem eigenen Auftritt an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten vor 90 Jahren auf dem Wilhelmplatz in Kiel.

Schwarze Kapuzenpullis, Bücher im Dreck: Mit einer szenischen Präsentation wecken Schülerinnen und Schüler des RBZ Wirtschaft in Kiel die Erinnerung an die Bücherverbrennung der Nazis in Kiel vor genau 90 Jahren auf dem Wilhelmplatz.

