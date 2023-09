﻿Herbstmarkt in Kiel: Wilhelmplatz wird für mehr als zwei Wochen gesperrt

Internationale Orchideen-Schau

Orchideen-Pracht im Botanischen Garten in Kiel

Vom Zauber der Orchideen: Nach fünf Jahren Pause werden am Wochenende Tausende von Orchideen im Botanischen Garten in Kiel erblühen. Zur Internationalen Orchideen-Schau werden Züchter aus ganz Deutschland, Dänemark und Schweden erwartet. Warum die größte und vielfältigste Pflanzenfamilie der Welt so fasziniert?