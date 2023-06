﻿Parken in Kiel: Darum ist nun auch auf dem Wilhelmplatz Halteverbot

Zur Kieler Woche

Nach der Einrichtung des dauerhaften Halteverbots an der Eckernförder Straße in Kiel wurden nun temporäre Halteverbotsschilder auf dem Wilhelmplatz in Kiel aufgestellt. Liegt es an den Bagatell-Unfällen auf dem öffentlichen Parkplatz?

