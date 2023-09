﻿Neuer Name für den Wilhelmplatz Kiel? Politik erwägt Namensänderung

Erinnerungskultur

Bekommt der Wilhelmplatz in Kiel einen neuen Namen? Dafür sprechen sich die Grünen in Kiel aus. Vor einer Entscheidung soll in Absprache mit der SPD aber eine historische Auseinandersetzung mit dem Platz stattfinden. Was steckt dahinter?

