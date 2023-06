﻿50 Meter über dem Kanal: Die Hochbrücke war Willi Schlünzens Arbeitsplatz

Kiel. Die derzeitigen Sanierungsarbeiten an der von einem Schiff beschädigten Holtenauer Hochbrücke haben bei Willi Schlünzen Erinnerungen geweckt. An eine Zeit, als der heute 88-Jährige selbst im Einsatz bei der Hochbrücke war. Allerdings an der ursprünglichen Prinz-Heinrich-Brücke, die Mitte der 1990er-Jahre durch die heutige Hohlkastenbrücke ersetzt wurde.

Mit fünf Kollegen hat er 1956 Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt, alles ohne Absicherung in einer luftigen Höhe von bis zu 50 Metern über dem Kanal. „Die Frauen haben gekreischt und die Hände vor die Augen gehalten, als sie das gesehen haben“, sagt er.

1950 startete Schlünzen seine dreijährige Ausbildung zum Tischler, doch die mündete in der Arbeitslosigkeit. Und so bewarb er sich in anderen Branchen. Ein Chef sagte ihm dann: „Sie sind so kräftig, fangen sie doch im Stahlbau an.“ Und das machte Schlünzen, sieben Jahren lang ging der gebürtige Kieler bundesweit auf Montage, fuhr anschließend Bus und arbeitete von 1964 bis zur Rente 32 Jahre beim Zoll.

„Das ist ja nun auch schon 26 Jahre her“, sagt er. Doch vergessen hat der 88-Jährige nichts. In einer Pappschachtel hat er alte Fotos aufbewahrt, die ihn bei seiner Arbeit 1956 auf der Hochbrücke zeigen. Mit Kollegen sitzt er ungesichert auf einer Stahlkonstruktion, im Hintergrund ist der Nord-Ostsee-Kanal samt Schiffen zu erkennen. Die Höhe war für ihn kein Problem: „Schwindelfrei musste man schon sein. Und als Stahlbauer darf man auch keine Angst haben“, sagt er.

Willi Schlünzen (links) beseitigte 1956 mit Kollegen die Bombenschäden auf der Holtenauer Hochbrücke, ganz ohne Sicherung. © Quelle: Karina Dreyer

Ein Jahr lang dauerte seine Arbeit auf der Hochbrücke. „Immer, wenn Brückenwärter Bernhard Preising Schäden bemerkte und sie mit gelber Farbe markierte, waren wir im Einsatz. Dann wurden lose Nieten abgebrannt, mit dem Vorschlaghammer rausgehauen und neu genietet. Alles mit der Hand“, sagt Schlünzen.

Die Schäden entstanden im Zweiten Weltkrieg durch die Bombenangriffe. Die Detonation lockerten die Nieten, Granatsplitter sorgten für Löcher, in die Eisenplatten zur Verstärkung eingesetzt wurden. „Damals wurde dafür die halbe Straßendecke aufgerissen, damit wir die Stahlträger erreichen konnten“. Dann war die Hochbrücke auch nur einseitig befahrbar, es galt ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern. „Aber so viele Autos gab es damals nicht, es führte nicht zu solchen Staus wie heute.“

Willi Schlünzen war Geräteturner, das half ihm bei der Arbeit auf der Hochbrücke

Für seine Arbeit als Stahlbauschlosser kam Schlünzen sein Sport als Geräteturner zugute. Sechs Jahre hintereinander war er im THW Vereinsmeister, 1949 zweiter Stadtmeister und 1951 landesweit der dritte in seiner Disziplin. Ein Foto zeigt ihn beim Handstand auf einem Mofa, mit Zigarette im Mund. Unbeeindruckt ist auch sein Gesichtsausdruck auf den Fotos, die von ihm hoch oben auf der Stahlkonstruktion gemacht wurden.

Über eines freut er sich heute noch: „Als sich der Winter näherte, begann der Metallarbeiterstreik für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, sagt er. Da fielen die 48-Stunden-Wochen bei zwölf Tagen Urlaub im Jahr von Oktober bis Februar aus. „Dann wurde es wieder wärmer und die Arbeit ging weiter.“ Schlünzen schreibt gerade an seiner Autobiografie über die Zeit, als er in Hassee aufgewachsen ist. Vielleicht gibt es dann ja auch weitere Fotos von seinem Wagemut zu entdecken.

