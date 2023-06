﻿Der magische maritime Moment der Kieler Woche

Windjammerparade

Was macht die Windjammerparade am Abschlusswochenende der Kieler Woche so besonders? Ihre verbindende Wirkung. Das maritime Spektakel lässt einfach niemanden kalt. Egal, woher er oder sie kommt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket