﻿Kieler Woche: Die besten Spots zur Windjammerparade und wie Sie dorthin kommen

Kiel. Volle Züge und Busse zur Windjammerparade der Kieler Woche 2023 sind garantiert: Am zweiten Sonnabend der Kieler Woche werden wieder Zehntausende Menschen zu einem der Kiwo-Highlights, der Windjammerparade 2023, erwartet. Wer keine Begleitfahrt der Windjammer ergattern kann oder die Parade der Schiffe auf der Kieler Förde von Land aus sehen will, wird zahlreiche Plätze rund um die Kieler Förde ansteuern. Viele Orte an der Förde bieten vom Ufer aus gute Sicht auf die Windjammerparade 2023. Die besten Spots mit Blick auf die Windjammerparade zeigen wir Ihnen hier in unserer interaktiven Karte der Windjammerparade 2023. Tipps für gute Plätze an der Förde, beste Sicht auf die Traditionssegler, Route, Start, sowie Anfahrt und Uhrzeit der Windjammerparade - Hier ein Überblick der Aussichtspunkte und Termin-Daten.