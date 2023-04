﻿Wirtschaft: Kiel setzt auf die Skandinavien-Karte

Kiel. Oberbürgermeister, Wirtschaftsreferat, Ratsversammlung – alle elektrisiert derzeit ein Begriff wie kaum ein anderer: String. Dahinter steckt die Hoffnung auf eine rosige und vor allem grüne wirtschaftliche Zukunft im Verbund mit skandinavischen Städten und Regionen. Die Rede ist von einem nachhaltigen Wachstumskorridor zwischen Oslo und Hamburg.

Gemeint ist die Mitgliedschaft im 1999 gegründeten Ostsee-Bündnis „South Western Baltic Sea Transregional Area-Implementing New Geography“ – abgekürzt String. Seit Februar ist Kiel als 15. Partner dabei und lässt sich das jährlich 74 000 Euro kosten. Dabei ist das gesamte Land Schleswig-Holstein längst Mitglied und überweist bereits seit 2013 jedes Jahr dieselbe Summe an das String-Sekretariat.

String-Projekt „Greater4H“: Keine Wasserstofftankstellen für Kiel

Dafür hat das Land jetzt einen dicken Fisch an Land gezogen: EU-Gelder in Höhe von 12,4 Millionen Euro für das String-Projekt „Greater4H“, mit dem ein Netz aus 14 Wasserstoff-Tankstellen für den Schwerlastverkehr zwischen Hamburg und Oslo gebaut wird. Die Landeshauptstadt Kiel profitiert jedoch nicht davon, zumindest nicht direkt.

Die drei Tankstellen auf deutscher Seite sind laut Landesregierung an den großen Autobahnen von und nach Skandinavien geplant. Zwei sind an der A7 bei Schleswig und bei Flensburg vorgesehen. Eine weitere ist an der A1 bei Lübeck geplant – obwohl sich die Hansestadt 2021 gegen die String-Mitgliedschaft entschieden hatte.

Der Jahresbeitrag war den Lübeckern zu hoch. „Der Nutzen für die Stadt Lübeck war jedoch nicht vollumfänglich erkennbar, da sich zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Wasserstofftankstellen in Lübeck in der Umsetzungsplanung befanden“, so Stadtsprecherin Nina Rehberg. Nun gibt es eine dritte Tankstelle, ganz ohne das Zutun der Hansestadt.

Weshalb sollen sich die 74 000 Euro pro Jahr aus dem Kieler Stadtsäckel dann also lohnen? In der Landeshauptstadt herrscht eine breite Überzeugung davon, dass sich die Investition einmal auszahlen wird. Denn die Kooperation geht über das Tankstellen-Projekt hinaus. Die Ratsversammlung beschloss den Beitritt im November einstimmig.

String-Partnerstädte und -Regionen © Quelle: Ralf Bassen

Kiel hofft auf Geld von der Europäischen Union

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) betonte im Februar die Ausrichtung nach Norden, „um mit starken Partnern die grüne Transformation voranzutreiben“. Mit vier Hochschulen, dem Geomar, dem Hafen und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) sowie den Plänen für die Stadtbahn und das Wasserstoffkraftwerk bringe Kiel viel in die String-Kooperation ein.

Dass die Landeshauptstadt eines Tages auch profitieren wird, daran hat Wolfgang Schmidt keinen Zweifel. Schmidt ist im Wirtschaftsreferat des Rathauses für internationale Beziehungen zuständig. „Wir müssen verantwortungsvoll mit den öffentlichen Mitteln umgehen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Die Kompensation unserer Jahresbeiträge wird kommen, und zwar über Förderungen der Europäischen Union“, so Schmidt.

Konkrete Projekte und zu erwartende Summen kann er noch nicht nennen. Dazu sei es noch zu früh. Dennoch sieht er Mehrwerte. „Wir heben unsere Wirtschaftsförderung auf ein neues Level“, so Wolfgang Schmidt. Eine String-Arbeitsgruppe positioniere sich etwa als Investment Agency und sei damit Ansprechpartnerin für globale Unternehmen, die sich sonst sicher nicht an die Kieler Verwaltung wenden würden.

OECD empfahl Kiel als String-Mitglied

Zudem könne die Stadt sich als Teil der Megaregion präsentieren. „Auf uns allein gestellt wäre es uns nicht möglich, auf diesem Niveau zu kommunizieren“, so Schmidt. „Wir stehen in Konkurrenz um Investitionen, Unternehmen und Talente. Dafür müssen wir international sichtbar sein.“ Er sieht keinen Widerspruch in der Doppelmitgliedschaft von Land und Landeshauptstadt.

„Wir wollen unsere eigenen Interessen durchsetzen – und das gemeinsam mit der Landesregierung“, sagt Schmidt. Auch beim Land bestehen keine Zweifel: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) habe bereits 2021 den Beitritt Kiels empfohlen, um String zu einer grünen Megaregion weiterzuentwickeln, so Jana Ohlhoff, Sprecherin des Ministeriums für Europa.