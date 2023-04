﻿Forscher aus Kiel entschlüsseln gefährliche Krankheitserreger

Wie krank waren die Menschen im Frühmittelalter? Forscher der Uni Kiel entschlüsseln jetzt die DNA aus 1300 Jahre alten Skeletten. Gefährliche Krankheitserreger lauerten damals hinter jeder Ecke. Wie sich die Ergebnisse auf die heutige Zeit übertragen lassen.

Kiel. Unsere Knochen können erstaunliche Geschichten erzählen. Sogar noch Jahrhunderte später. Geschichten von Tod und Sterben, von unzureichender Hygiene und Mangelernährung, von Seuchen und gefährlichen Krankheitserregern. Wissenschaftler der Kieler Uni haben jetzt Skelette einer frühmittelalterlichen Siedlung untersucht. Die Forschungsergebnisse wurden jüngst in der internationalen Fachzeitschrift „Genome Biology“ veröffentlicht und sorgten vor allem in Amerika für viel Aufmerksamkeit. Was ist so spannend an uralten Knochen? Und was haben sie mit der aktuellen Corona-Pandemie zu tun?