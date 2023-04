﻿Wissenschaftler in Existenzangst: So prekär ist die Arbeit an Hochschulen

Hochqualifiziert und dennoch schlecht bezahlt und ohne Perspektive – so geht es der großen Mehrheit der Wissenschaftler an deutschen Hochschulen. Forscher von der Kieler Universität berichten.

Kiel. Schlecht bezahlte, unsichere Jobs für hochqualifiziertes Personal sind in fast allen Branchen inzwischen undenkbar. An deutschen Hochschulen gibt es sie massenweise. Mona Rudolph und Theo Fischer sind nur zwei Wissenschaftler von 1572 allein an der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU). Wie die große Mehrzahl der Forscher haben sie befristete Arbeitsverträge. Ein umstrittener Reformplan dieses Sonderarbeitsrechts würde sie hart treffen.

„Landläufig gibt es diese verklärte, romantisierte Vorstellung von wissenschaftlicher Arbeit. Die Leute denken, wir haben lange Semesterferien, einmal pro Woche ein Seminar und wir schreiben so nett an einem Buch.“ Die Realität von Mona Rudolph sieht komplett anders aus. Die 33-jährige Historikerin ist an der Uni als Postdoktorandin angestellt und arbeitet an ihrer Habilitation; sie steckt also in der Qualifikation zur Professorin – und in einer Kettenbefristung.

„Der Druck ist unfassbar hoch“, sagt sie. Denn nur wer wirklich exzellent sei in allen Bereichen – in Forschung, Lehre und Verwaltung – habe eine Chance auf eine der wenigen unbefristeten Professorenstellen.

Die Wissenschaftlerin arbeitet oft 70 Stunden pro Woche für 2400 Euro pro Monat

Konkret heißt das für Mona Rudolph: Für ihre Forschungen muss sie immer wieder mehrwöchige Archivreisen antreten, auf internationalen Konferenzen Vorträge halten und zahlreiche Publikationen in renommierten Zeitschriften veröffentlichen. Daneben betreut sie pro Semester um die 60 Studierende, für die sie neben den Seminaren Sprechstunden anbiete, Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten korrigiere, bei Plagiatsfällen Gutachten schreibe und mündliche Prüfungen abnehme. Hinzu werde Engagement in etlichen Gremien und Arbeitsgruppen der Hochschule verlangt.

Laut Arbeitsvertrag hat Mona Rudolphs 38,7 Wochenstunden. Um alles zu schaffen, arbeite sie auch am Wochenende – oft unter Zeitdruck, weil Abgabetermine anstehen. „In stressigen Phasen komme ich auf 70 Stunden pro Woche.“ Ihr Verdienst: 2400 Euro netto.

Mona Rudolph hat keine Kinder. In Teilzeit sei der Job auch gar nicht zu machen, und es quäle sie diese „gigantische Unsicherheit und Existenzangst“. Immer wieder müssen Postdocs die Universitäten wechseln, weil ihre Stellen auslaufen.

Und jetzt will die Bundesregierung die Zeitverträge in der Wissenschaft so reformieren, dass die Lage noch prekärer wird. Statt bisher maximal sechs Jahre sollen Postdocs nach dem jüngsten Vorschlag nur noch drei Jahre befristet beschäftigt sein. „In dieser Zeit schafft niemand seine Habilitation“, sagt Rudolph. Wer aber bis dahin keine Entfristung hat, der darf an keiner Hochschule mehr angestellt werden. „Dauerstellen als wissenschaftliche Mitarbeiter gibt es aber kaum. Das ist der heilige Gral.“

Nur Lehre, keine Forschung: Wer eine feste Stelle hat, muss Abstriche machen

Frank Stengel hat im Bereich Internationale Politische Soziologie eine der hochbegehrten unbefristeten Stellen. „Die sind zwar privilegiert, andererseits aber wenig zielführend und für viele unattraktiv“, sagt er. Kernproblem sei, dass die Stellen ausschließlich für die Lehre gedacht sind. „In der Arbeitszeit ist es nur schwer zu schaffen, an der aktuellen Forschungsliteratur dranzubleiben, geschweige denn selbst zu forschen.“ Für ihn sei der Arbeitsplatz daher nicht attraktiv: „Ich habe mich auf die Stelle beworben, weil ich keine andere Wahl hatte. Mir drohte durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz das Berufsverbot. Ich habe aber eine Familie, die ernährt werden muss.“

Theo Fischer würde so eine Dauerstelle „sofort annehmen“. Der 27-Jährige arbeitet am Historischen Seminar an seiner Dissertation und hat, wie fast alle Doktoranden, eine halbe Stelle. 1400 Euro verdient er netto. Die Unsicherheit, „nicht zu wissen, ob und wo man die nächste Stelle bekommt“, macht ihm schon nach einem Jahr im Wissenschaftsbetrieb zu schaffen. „Diese Angst kriegt man erst mit, wenn man drinsteckt. Man fragt sich immer wieder: Was ist, wenn ich mit Anfang 40 auf der Straße stehe.“ Er werde daher wohl nicht an der Uni bleiben, wenn sich die Rahmenbedingungen weiter verschlechtern.

Hochqualifiziert, aber kaum Berufschancen außerhalb der Wissenschaft

Mona Rudolph bringt das Problem auf den Punkt: „Wir qualifizieren uns für einen Beruf, von dem wir gar nicht wissen, ob wir ihn später ausüben können.“ Wenn sie es nicht durch das Nadelöhr hin zur Entfristung schafft, ist sie raus. Und dann? „Woanders werden wir aber nicht mit Handkuss genommen. In vielen Bereichen sind wir überqualifiziert und zugleich unterqualifiziert, weil wir im Alter von Ende 30, Anfang 40 ohne Berufserfahrung dastehen.“ Wegen des geringen Einkommens droht ihr bei Arbeitslosigkeit ein niedriges Arbeitslosengeld und später eine Armutsrente.

Die Kritik am System ist der Politik seit vielen Jahren bekannt. Das Bundesforschungsministerium hat nun mit dem Reformpapier zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz viel Kritik geerntet. Wie eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage feststellte, habe der Vorschlag eine Diskussion ausgelöst, „die wir sehr ernst nehmen.“

Christian-Albrechts-Universität will grundlegend neues System

Die Kieler Universität wünscht sich eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes und steht offenbar auf der Seite ihrer Mitarbeiter. CAU-Präsidentin Simone Fulda: „Unseren Nachwuchs-Forschenden sollte die Reform eine attraktive und faire Karriere in der Wissenschaft bieten.“

Danach sieht es im Moment nicht aus. Das Ministerium hat lediglich angekündigt, die Frage der Befristungshöchstdauer der Postdoktoranden-Stellen erneut zu diskutieren.