350 Jugendliche aus 18 Klassen der Gemeinschaftsschule am Brook in Gaarden üben sich diese Woche im Handwerk der Wiederbelebung. Das soll erst der Anfang sein.

Gaarden. Wenn das Herz-Kreislauf-System versagt, sind die allerersten Minuten entscheidend fürs Überleben. Es kommt auf Hilfe an, noch bevor der professionelle Rettungsdienst zur Stelle sein kann. Alle Jugendlichen und Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule am Brook lernen deshalb in einer von der Schulleitung ausgerufenen Woche der Wiederbelebung, was im Falle eines Falles zu tun ist.

Vor gut zehn Jahren noch betrug hierzulande die Überlebensquote nach von Laien vorgenommenen Reanimationen 17 Prozent, jetzt sind es immerhin 40 Prozent. „Das ist immer noch zu wenig“, meint Prof. Jan-Thorsten Gräsner vom Institut für Rettungs- und Notfallmedizin des Uniklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel. Und schon ein Blick in die Nachbarschaft gibt ihm Recht, denn in Skandinavien nimmt die Sache in 80 Prozent der Fälle ein glückliches Ende.