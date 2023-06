﻿Werbegemeinschaft will die Wochenmärkte in Kiel fit für die Zukunft machen

Kiel. Wie es den Kieler Wochenmärkten geht, ist derzeit nicht leicht zu sagen. Einige Marktbeschicker klagen über ausbleibende Kundschaft. Andere loben die Treue der Marktgemeinde und betonen die Chancen der Direktvermarktung. Zu ihnen gehört Andreas Vorbeck, Betreiber der Bäckerei Lyck: „Ich habe hier in Krisenzeiten deutlich geringere Einbußen als in meinen stationären Filialen“, sagt Vorbeck. Für ihn sind die Wochenmärkte einerseits ein Ort der Tradition. Andererseits müssten sie sich heute auch stärker profilieren.

Miriam Keste von Keste Meeresdelikatessen in Neumünster bestätigt diese Einschätzung. „Viele von uns sind mit ihrem Angebot stark in der Region verankert und bieten Produkte an, die es nur hier gibt“, sagt die Geschäftsführerin des 1928 gegründeten Unternehmens. Dies herauszustellen, sei eine Herausforderung, der sich die Marktleute in Zukunft verstärkt widmen müssten.

Wochenmärkte in Kiel wollen in den sozialen Medien sichtbar werden

Vor diesem Hintergrund haben Keste und Vorbeck gemeinsam mit rund 15 Gleichgesinnten und der PR-Expertin Kathrin Ivens ein Projekt ins Leben gerufen, das unter dem Arbeitstitel „Marketinggilde“ in eine Werbegemeinschaft der Kieler Markthändler münden soll. Zentraler Ansatzpunkt ist ein Ort, an dem die Wochenmärkte derzeit kaum sichtbar sind. „Wer heute auf sich aufmerksam machen will, muss auf Social Media setzen“, sagt Kathrin Ivens, für die deshalb ein gemeinsamer Social-Media-Auftritt der Kieler Märkte am Anfang der Marketinggilde steht.

Drei- bis viermal pro Woche sollen marktspezifische Inhalte auf Facebook und Instagram veröffentlicht und geteilt werden. Außerdem soll hier die Community gepflegt werden. Im besten Fall, so Andreas Vorbeck, könnte auf diese Weise nicht nur eine wachsende Bindung an den eigenen Stammmarkt entstehen, sondern auch die Lust, einmal andere Märkte in den Stadtteilen zu besuchen.

Die Initiatoren der Werbegemeinschaft, zu denen unter anderem die Firmen Matjes Lange, der Geflügelhof Thormählen, die Schlachterei Muhs und das Passader Backhaus gehören, hoffen, dass die Idee bei den anderen Wochenmarkthändlern schnell Anklang findet. Wer der Marketinggilde beitritt, die im Prinzip mit anderen städtischen Werbegemeinschaften wie dem Holtenauer- und Blücherverein oder den neu gegründeten Fleethökern vergleichbar ist, zahlt derzeit einen Monatsbeitrag von 45 Euro.

Bäcker Andreas Vorbeck: „Ich möchte, dass wir auf den Märkten Brunchkörbe verkaufen“

„Wenn die Zahl der Mitglieder schnell steigt, werden wir gemeinsam überlegen, ob wir den Betrag senken oder unsere Aktivitäten intensivieren“, sagt Vorbeck, der zuletzt mit der Idee, den Wochenmarkt vom Exerzierplatz auf den Rathausplatz zu verlegen, von sich reden machte und dafür auch viel Kritik einstecken musste.

Auf weniger Widerstand dürfte seine neueste Idee stoßen: „Ich möchte, dass wir auf den Märkten Brunchkörbe verkaufen, damit die Besucherinnen und Besucher die hier angebotenen Lebensmittel auch gemeinsam genießen können. Die Stadt hat uns auch schon signalisiert, dass wir dafür Tische und Bänke aufstellen dürfen“, berichtet Vorbeck. Und so scheint die Marketinggilde bereits auf einem guten Weg zu sein, das Kiezpotenzial der Kieler Wochenmärkte auf allen Kanälen herauszustellen.

Kontakt zur Marketinggilde der Kieler Wochenmärkte: Katrin Ivens, Tel. 176/23969873, E-Mail: info@schriftundtat.de

