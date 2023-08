﻿Inklusion in einer WG: „Wohnen gegen Hilfe“ in Kiel wartet auf ihren Start

Kostenfrei bis 08:15 Uhr lesen

Innovatives Projekt

Die inklusive Wohngemeinschaft des Vereins „Leben-wie-ich-will“ unweit der Halle 400 an der Hörn in Kiel wäre startbereit.

Dieses Projekt dürfte einmalig in Deutschland sein: In einem schicken Neubau mitten in Kiel werden Studierende und junge Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zusammenwohnen. Ob das Konzept „Wohnen gegen Hilfe“ funktioniert, wird sich aber erst in einigen Monaten zeigen können.