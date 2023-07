﻿Nach vielen Widrigkeiten: Das sind die Pläne für den Wohnpark „Wiker Quartier“ in Kiel

Wik. Mit fast vier Jahren Vorlaufzeit hat die Wohnungsgenossenschaft WoGe den Grundstein für ihr Neubauvorhaben an der Holtenauer Straße gelegt. Nun soll das Projekt weitaus zügiger voranschreiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im künftigen Wohnpark „Wiker Quartier“ spielt Inklusion bereits in der Planung eine herausgehobene Rolle. Die derzeit an prominenter Stelle in der Holtenauer Straße entstehende Anlage soll auf 3800 Quadratmeter Wohnfläche 60 barrierefreie Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen umfassen – acht davon werden betreute Wohngemeinschaften für geistig und körperlich behinderte junge Menschen aufnehmen.

„Wiker Quartier“ will vielfältiges Wohnen

WoGe-Vorstandsvorsitzender Sven Auen bezeichnete den Bau bei der Grundsteinlegung am Donnerstag als „hochsoziales inklusives Wohnbauprojekt“ und „Wohnanlage, in der alle Menschen willkommen sind“. Mit Leben füllen wollen diesen Anspruch zukünftig die Paritätische Pflege Schleswig-Holstein und das Stadtteilnetzwerk nördliche Innenstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das „Wiker Quartier“ ist in zwei Gebäude und einen Innenhof aufgeteilt. Am Haus an der Holtenauer Straße wird in wenigen Tagen die Kellerdecke betoniert, sodass in den Monaten danach die Geschosse hochgezogen werden können. Anfang 2024 soll der Rohbau stehen, im Sommer 2025 wird die Anlage nach derzeitigem Stand bezugsfertig sein. Im hinteren Gebäude ist dagegen schon mehr passiert, dort geht es demnächst mit dem Innenausbau los. Bereits im Sommer 2024 sollen hier die ersten Bewohner einziehen können.

Architekt Jochen Dohrenbusch vom Büro neuwerk Architekten und Ingenieure äußerte sich bei der Grundsteinlegung zuversichtlich und zufrieden. Zwar trage der Neubau zur Verdichtung der Innenstadt bei, auf der anderen Seite werde aber der Verbrauch von Grünflächen am Rand von Kiel vermieden.

Prozess und Engpässe bremsten „Wiker Quartier“

WoGe-Chef Auen sprach derweil trotz aller positiven Aspekte auch über die Probleme, mit denen seine Genossenschaft zu kämpfen hatte und teils immer noch hat. „Lieferengpässe, Materialknappheit und fehlende Kapazität bei Handwerksfirmen“ seien fast allgegenwärtig gewesen. Zudem führten Anwohner einen Rechtsstreit gegen die Genossenschaft, den die WoGe allerdings gewann.

Sven Auen hat zudem Sorge um die Baukosten, die sich nach seinen Worten von kalkulierten 3800 auf 4700 Euro pro Quadratmeter „in den roten Bereich“ gesteigert haben.

KN