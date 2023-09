﻿Studentisches Wohnen in Kiel: So viel kostet ein WG-Zimmer im Durchschnitt

Kiel. Studierende in Kiel zahlen für eine 30-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt 464 Euro warm. Das ist ein Anstieg um 4,6 Prozent im Vergleich zu 2022. In einer WG dagegen sinken die Kosten. Die Miete für ein 20-Quadratmeter-Zimmer liegt bei 367 Euro – das sind 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Dies sind die Ergebnisse des MLP Studentenwohnreports 2023, den der Finanzdienstleister in Kooperation mit dem Institut der deutschen Wirtschaft erstellt hat.

Bundesweit bewegen sich die Wohnkosten in Kiel im Mittelfeld. Der Deutschland-Schnitt für eine Wohnung beträgt 476 Euro, für ein WG-Zimmer 365 Euro. Am teuersten ist Wohnen in Frankfurt (696 Euro für eine Wohnung und 494 Euro für ein WG-Zimmer) und München (695/480). Am wenigsten zahlen Studierende in Magdeburg (282/238) und Chemnitz (294/254).

Gegen den Trend: Sinkende Kosten für ein WG-Zimmer in Kiel

Dass die WG-Kosten in Kiel sinken, ist eigentlich ungewöhnlich. Im bundesweiten Schnitt ist die Miete für ein Zimmer um 6,2 Prozent gestiegen. „Die Einkommen der Studierenden wachsen nicht in der gleichen Geschwindigkeit, sodass eine eigene Wohnung und selbst ein WG-Zimmer an vielen Hochschulstandorten immer mehr zum Luxus für sie wird“, sagt Prof. Dr. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft.

Auch der MLP-Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Schroeder-Wildberg hofft auf eine Trendwende. „Das führt hoffentlich nicht dazu, dass sich junge Leute künftig aufgrund der schwierigen Wohnsituation gegen ihren präferierten Studiengang oder gar grundsätzlich gegen die Aufnahme eines Studiums entscheiden“, sagt er. „Denn eines können wir uns in Zeiten großer Transformationen, wie wir sie gerade erleben, gewiss nicht leisten: dass wir unser gutes akademisches Potenzial verspielen.“

Ein weiteres Problem besteht für Studierende nicht nur darin, sich eine Wohnung oder ein WG-Zimmer leisten zu können, sondern auch darin, überhaupt Wohnraum zu finden. Denn laut MLP Studentenwohnreport wurden in den vergangenen zwölf Monaten deutlich weniger Wohnungen und WG-Zimmer inseriert als zuvor.

