﻿Wohnsitzloser Mann rastete viermal binnen weniger Tage aus

Gutenbergstraße in Kiel: Die nächste Sperrung steht bevor

An Kiels Dauerbaustelle steht die nächste Sperrung an. Die Gutenbergstraße ist von Donnerstag, 30. März, bis Dienstag, 4. April, gesperrt. Und die Bauarbeiten dauern weiter an. Auch während der Osterferien wird die Straße weiter saniert.